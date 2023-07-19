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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERLERİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI || KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri belgesi nasıl ve nerede alınır? İşte ÖSYM AİS KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi dökümü...

Güncelleme Tarihi:

#KPSS 2023#KPSS Alan Bilgisi#KPSS A Grubu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 18:08

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı. KPSS sınava giriş belgeleri ais.osym.gov.tr üzerinden görüntülenebiliyor. KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Adaylar sorgulama işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirecek. Sınav günü geçerli kimlik belgesiyle beraber KPSS sınav giriş belgesi adayın yanında olacak. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Peki KPSS Alan Bilgisi ve Öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

1/3KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERLERİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI || KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri belgesi nasıl ve nerede alınır İşte ÖSYM AİS KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi dökümü...

KPSS sınav giriş bilgileri merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı. KPSS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca adayların sınav günü yanlarında bulundurabileceği eşyalar, yasak olan araç gereçler sınav giriş belgesi üzerinde belirtiliyor. Peki KPSS sınav yerleri nereden ve nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

2/3KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

KPSS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgelerini edinebilirler.

3/3KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERLERİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI || KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri belgesi nasıl ve nerede alınır İşte ÖSYM AİS KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi dökümü...

Konuyla ilgili ÖSYM duyurusu da şu şekilde:

29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ÖSYM AİS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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#KPSS 2023#KPSS Alan Bilgisi#KPSS A Grubu