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KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 TEMMUZ | Memur ve emekli zammı ile kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL olacak? İşte hesaplama bilgisi

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#Kıdem Tazminatı Tavanı#Memur Zammı 2023#Kıdem Tazminatı Ne Kadar Olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 18:53

Kıdem tazminatı tavanı 2023 temmuzda ne kadar olacak? sorusu memur ve emekli zammı öncesi milyonların gündemine geldi. Bayram öncesi açıklanan asgari ücret zammıyla birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 lira olmuştu. Gözler şimdi emekli ve memur zammıyla belirlenecek olan kıdem tazminatında. 6 aylık enflasyon rakamlarıyla netleşen emekli ve memur zammıyla, 2023 kıdem tazminatı hesaplama tablosu görünecek. Kıdem tazminatı tavan tutarı en yüksek devlet memuru hizmet ikramiyesine göre belirleniyor. Peki, 2023 temmuz kıdem tazminatı ne zaman belli olacak, açıklandı mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

1/5KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 TEMMUZ | Memur ve emekli zammı ile kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL olacak İşte hesaplama bilgisi

Asgari ücret zammının belli olmasıyla asgari ücretlinin kıdem tazminatı belirlenirken, tüm dikkatler memur ve emekli zammına çevrildi. Çalışanların işten ayrılması veya çıkartılması durumunda alacakları kıdem tazminatı hesaplaması, emekli ve memur temmuz zammı ile netlik kazanacak. Asgari ücretlinin tazminat üst sınırı değişirken, bu kez tüm işçilerin kıdem tazminatı tavanına sıra geldi. Enflasyon rakamları 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak ve emekli memur zammı belli olacak. Peki, işçilerin kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar.

2/5ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TABANI BELLİ OLDU

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TABANI BELLİ OLDU

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 lira oldu. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 134 bin 140 lira oldu.

(Not: Kıdem tazminatı olarak hesaplamıştır. İhbar tazminatı ve diğer özlük haklarına ilişkin hesaplar katılmamıştır. Sadece oranın belli olması için kıdem tazminatı baz alınmıştır. Damga vergisi hesaplamaya dahil edilmemiştir.)

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3/5KIDEM TAZMİNETİ TAVANI TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK

KIDEM TAZMİNETİ TAVANI TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK?

Enflasyon rakamları 5 Temmuz Çarşamba günü belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun taktirine sunacağız" dedi.

6 aylık enflasyon rakamlarıyla ortaya çıkacak olan memur ve emekli zammıyla kıdem tazminatı tavanı belli olacak. 5 Temmuz'da yeni rakamların belirlenmesi bekleniyor.

4/5KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?

1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :

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1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı

2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı

3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı

4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı

5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

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