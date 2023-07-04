KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 TEMMUZ | Memur ve emekli zammı ile kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL olacak? İşte hesaplama bilgisi

Asgari ücret zammının belli olmasıyla asgari ücretlinin kıdem tazminatı belirlenirken, tüm dikkatler memur ve emekli zammına çevrildi. Çalışanların işten ayrılması veya çıkartılması durumunda alacakları kıdem tazminatı hesaplaması, emekli ve memur temmuz zammı ile netlik kazanacak. Asgari ücretlinin tazminat üst sınırı değişirken, bu kez tüm işçilerin kıdem tazminatı tavanına sıra geldi. Enflasyon rakamları 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak ve emekli memur zammı belli olacak. Peki, işçilerin kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar.