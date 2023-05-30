İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler? THY ve Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi ödeme planı

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları projesi ile İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunulacak. Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor. Projede toplam Konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 – 30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak. Peki, Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesi için başvuru şartları...