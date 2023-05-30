İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler? THY ve Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi ödeme planı

İSTANBUL ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
Proje toplam konut sayısı üzerinden Engelli vatandaşlarımıza %5, Şehit ve Gazi yakınlarına %5, Gençlere %20 kontenjan ayrılacak. Genç kategorisi 18-30 yaş ve 18.05.2005 - 19.05.1993 tarih aralığını kapsıyor.
Kuradan ev sahibi olan vatandaşlarımız için mücbir sebepler hariç 5 sene satış yapılamayacaktır.
%20 peşinat, 120 ay vade ve uygun ödeme koşulları ile Emlak Konut’a borçlandırılacak.
İlk yıl için taksitler, 3+1 daireler 15.000, 2+1’ler daireler 10.000, ve 1+1’ daireler için 7.500 TL olacaktır.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut’a gerçekleştirilecek.