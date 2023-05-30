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İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler? THY ve Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi ödeme planı

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#Yenişehir Evleri Arnavutköy#Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi Başvuru#Yenişehir Evleri Arnavutköy Ödeme
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 17:15

THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuru ve ödeme detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’na yakın konumda, yaklaşık 131.000.000 metrekare alan üzerinde inşa edilecek Yenişehir Evleri Arnavutköy , sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor. İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuruları için son gün yaklaşıyor. Peki, İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler? THY ve Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi ödeme planı

1/5İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler THY ve Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi ödeme planı

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları projesi ile İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunulacak. Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor. Projede toplam Konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 – 30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak. Peki, Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesi için başvuru şartları...

2/5YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER

YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesi için başvuru şartları;
  • Proje kapsamında İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Kampanyaya koşulları İstanbul'da ikamet eden ve sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız için geçerli olacaktır.
  • İstanbul’da ikamet eden ve İlk evini alacak vatandaşlarımız başvuru yapabilir
  • Son 1 yıl içinde İstanbul’da tapu devrinin yapılmamış olması.
  • Emlak Konut ve TOKİ’de devam eden ve 1 yıl içerisinde devir edilen sözleşmesinin olmaması.
  • Veraset yoluyla ev sahibi olan vatandaşlarımız %50’den az hisseye sahip ise başvuru yapabilecek.

3/5YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Proje için başvurular başladı. Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI

BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

Kura başvuru ücreti alınmayacak. 18 yaş üstü, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

5/5İSTANBUL ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

İSTANBUL ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

Proje toplam konut sayısı üzerinden Engelli vatandaşlarımıza %5, Şehit ve Gazi yakınlarına %5, Gençlere %20 kontenjan ayrılacak. Genç kategorisi 18-30 yaş ve 18.05.2005 - 19.05.1993 tarih aralığını kapsıyor.

Kuradan ev sahibi olan vatandaşlarımız için mücbir sebepler hariç 5 sene satış yapılamayacaktır.

%20 peşinat, 120 ay vade ve uygun ödeme koşulları ile Emlak Konut’a borçlandırılacak.

İlk yıl için taksitler, 3+1 daireler 15.000, 2+1’ler daireler 10.000, ve 1+1’ daireler için 7.500 TL olacaktır.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut’a gerçekleştirilecek.

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