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İdari izinde bankalar açık mı? 2023 Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu?

Güncelleme Tarihi:

#İdari Tatil#Bankalar İdari İzinde Açık Mı#Kurban Bayramı Tatili
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 10:48

2023 Kurban Bayramı yaklaşırken, bayram tatili 9 gün mü araştırmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla netlik kazandı. Buna göre memurlar idari izin kapsamına alınacak ve 9 gün tatil yapacak. Bu durumda idari tatil nedir, idari izinde bankalar açık mı soruları gündeme geldi. Peki, 9 günlük bayram tatili ne zaman? İdari tatilde bankalar açık mı? 2023 Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar...

1/4İdari izinde bankalar açık mı 2023 Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu

Kurban Bayramı tatili bu yıl da en uzun tatil olarak gündemdeki yerini koruyor. Tatil hazırlıklarına şimdiden başlamak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak merak ediyor. 6 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Erdoğan'ın, "26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık." açıklamasının ardından, idari izin kapsamına kimlerin girdiği merak konusu oldu. Peki, idari izin nedir? İdari izinde bankalar açık mı? 2023 Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu?

2/4KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN?

6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında şunları söyledi;

"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

3/4BANKALAR İDARİ TATİLDE AÇIK MI

BANKALAR İDARİ TATİLDE AÇIK MI?

İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. Bu durumda bankalar 9 günlük tatilin dışında kalıyor ve 26-27 Haziran'da açık olması bekleniyor.

4/4İDARİ İZİN NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR

İDARİ İZİN NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır.

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