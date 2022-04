Hamileler ve emziren kadınlar oruç tutabilir mi? Diyanet açıkladı

Konuyu bir de sağlık açısından değerlendirmek için Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’na danıştık. İşte uzmanından tavsiyeler…



Mutlaka sahura kalkın ve dengeli beslenin.



Aşırı şeker ve yağlı gıdalardan uzaklaşın.



Emziriyorsanız sağlıklı beslenme ilkelerine dikkat edin.



Emzirme döneminde artan Kalori ihtiyacınızı gidermek için meyve suyu gibi boş enerji kaynaklarının yerine daha sağlıklı olan meyve, esmer ve tam tahıllı ekmeklerden yararlanın.



Özellikle bir alerjiniz yoksa mutlaka her gün süt ve süt ürünleri tüketin.



Yumurta, et, tavuk, balık, kuru baklagilleri her gün çeşitlendirerek protein alımını artırın.



Çok şekerli ve yağlı gıdalardan, tatlılardan kaçının. Hafif sütlü ve meyveli tatlılar tercih edin.



Mevsimine uygun meyve (kavun, karpuz, kiraz, kayısı vb) ve sebze (enginar, bakla, semizotu gibi) tüketin.



Özellikle emziriyorsanız sütünüzün azalmaması için 3 litre veya daha fazla su için.