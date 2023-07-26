×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Güneş çarpması nasıl olur, belirtileri nelerdir? En sıcak günde peş peşe uyarılar! Yetişkinlerde ve çocuklarda güneş çarpmasına ne iyi gelir, nasıl korunulur?

Güncelleme Tarihi:

#Güneş Çarpması#Sıcak Çarpması#Güneş Çarpmasından Nasıl Korunulur
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 13:10

Git gide artan sıcaklıkların bugün en yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri tüm Yurtta etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına bağlı olarak; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nde mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar ise özellikle kronik hastalıkları olanları güneş çarpması konusunda uyarıyorlar. Peki, Güneş çarpması nasıl olur, belirtileri nelerdir? Yetişkinlerde ve çocuklarda güneş çarpmasına ne iyi gelir? İşte güneş çarpmasından korunma yöntemleri...

1/5Güneş çarpması nasıl olur, belirtileri nelerdir En sıcak günde peş peşe uyarılar Yetişkinlerde ve çocuklarda güneş çarpmasına ne iyi gelir, nasıl korunulur

Güneş çarpması ya da diğer bilinen adıyla sıcak çarpması son günlerde yüksek sıcaklıklarla birlikte gündemde yer alıyor. Meteoroloji 11 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkmamaları için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sıcak havaların en sık görülen rahatsızlık durumu güneş çarpması konusunda vatandaşlar da oldukça hassas davranıyor. Peki, güneş çarpması nedir, belirtileri nelerdir? Güneş çarpmasından nasıl korunulur? İşte merak edilenler...

2/5METEOROLOJİ UYARDI

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarılarında bulundu. 

EN SON HABERLER

3/5Güneş Çarpması Nedir

Güneş Çarpması Nedir?

Güneş çarpması; aşırı sıcak sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı meydana gelen ciddi bir rahatsızlıktır. Hemen müdahale edilse bile ölümcül olabilir ya da kalıcı zararlar verebilir. Aşırı sıcaklığın yanında nem oranının da yüksek olması (%70’in üzeri), güneş çarpmasında etkili bir rol oynar. Güneş çarpması özellikle yaşlı ve çocuklar için daha tehlikelidir.

Güneş ışınları; ultraviyole, görünür ve enfraruj ışınlarından oluşmaktadır. İnsan sağlığı açısından en etkili ışın ultraviyole ışınlarıdır. Ülkemizde genellikle yaz ayları ve gündüz 1100-1500 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır. Güneş çarpmasının en sık görüldüğü yerler, sıcak ve nemli deniz sahilleridir.

4/5Güneş Çarpması Belirtileri

Güneş Çarpması Belirtileri

Uzun süre güneş altında kalınmış ise aşağıda verilen belirtiler güneş çarpmasını işaret eder.

Hastanın ateşi 39-41 dereceye kadar çıkabilir.

Davranış, anlama ve algılama bozuklukları oluşur.

Kalp atışları düzensizdir.

Şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma yapabilir.

EN SON HABERLER

5/5Güneş Çarpmasından Nasıl Korunmalı

Güneş Çarpmasından Nasıl Korunmalı?

Güneş çarpmasından korunmak için aşağıda verilen tavsiyelere uymak gerekmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce sıcak ve UV (ultraviyole) ışınları için uyarı verilen bölge ve günlerde mümkün olduğunca güneşten kaçınmalı, zorunlu olmadıkça 1100-1500 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalıdır.

Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır.

İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır.

İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır.

Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol bol sıvı tüketilmelidir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güneş Çarpması#Sıcak Çarpması#Güneş Çarpmasından Nasıl Korunulur

EN SON HABERLER