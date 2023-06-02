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EYT staj ve çıraklık sigortası son durum | EYT staj sigortası sayılacak mı, çıraklık sigortası dahil edilecek mi? Bakan Bilgin duyurdu!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2023 00:26

EYT staj sigortası dahil olup olmayacağı, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. EYT staj başlangıcı sayılır mı, EYT staj borçlanması olacak mı soruları, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde hak sahibi olamayanların gündeminde yer alıyor. 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolu açılırken, emeklilikte yaşa takılanlar şartları tamamlayan ancak 1999 yılı Eylül öncesi sigorta girişi olmayanlar staj sayıldığı takdirde staj sigortası için beklentilerini arttırdı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor." dedi. Peki, EYT staj ve çıraklık başlangıç sigortası sayılacak mı? Staj borçlanması yapılacak mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/5EYT staj ve çıraklık sigortası son durum | EYT staj sigortası sayılacak mı, çıraklık sigortası dahil edilecek mi Bakan Bilgin duyurdu

EYT staj ve çıraklık sigortası son durum gelişmeleri 2023, öne çıkan konular arasında yer alıyor. 3 Mart tarihinde EYT'nin yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca vatandaş ilk emekli maaşını almaya başlarken, EYT staj sigortası için beklentiler arttı. Staj süresi EYT'ye dahil olacak mı sorusunun yanıtına yönelik Bilgin açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin, "Staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor. Çıraklıkta da durum farklı onun içinde bir çalışma yapıyoruz." dedi. İşte, o konu hakkında detaylar.

2/5EYTDE STAJ VE ÇIRAKLIK BAŞLANGIÇ SİGORTASI SAYILACAK MI

EYT'DE STAJ VE ÇIRAKLIK BAŞLANGIÇ SİGORTASI SAYILACAK MI?

Konuyla ilgili Bakan Bilgin CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Bilgin şunları söyledi;

Staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor. Çıraklıkta da durum farklı onun içinde bir çalışma yapıyoruz. Biz EYT çalışmasını ben daha bakan değilken çalışmaya başladık. Emekli olacak insanların yaş ortalamasının nereye geleceğine baktık. 50 yaş ortalaması makul bir orandı. Türkiye'nin nüfusu hala genç bir nüfus. Türkiye'de istihdam yarattığımız sürece çalışma yapabileceğimiz insanlar var.

3/5STAJ SÜRESİ EYTYE DAHİL Mİ

STAJ SÜRESİ EYT'YE DAHİL Mİ?

Birçok kişi EYT düzenlemesinde stajda geçen sürelerin emeklilikte sayılıp sayılmayacağını bekliyordu. Ancak düzenleme staj mağdurlarını kapsamıyor. Yani, EYT düzenlemesi staj ve çıraklık sigortasını kapsamıyor.

4/5BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “"Staj mağdurları" kavramının doğru olmadığını ve prim yatırılmadan emekli olunamayacağının altını çizen Bakan Bilgin, “Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar.

5/5EYT staj ve çıraklık sigortası son durum | EYT staj sigortası sayılacak mı, çıraklık sigortası dahil edilecek mi Bakan Bilgin duyurdu

Siz kendi iş verenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız. Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın” ifadelerini kullanmıştı.

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