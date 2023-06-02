EYT staj ve çıraklık sigortası son durum | EYT staj sigortası sayılacak mı, çıraklık sigortası dahil edilecek mi? Bakan Bilgin duyurdu!

EYT staj ve çıraklık sigortası son durum gelişmeleri 2023, öne çıkan konular arasında yer alıyor. 3 Mart tarihinde EYT'nin yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca vatandaş ilk emekli maaşını almaya başlarken, EYT staj sigortası için beklentiler arttı. Staj süresi EYT'ye dahil olacak mı sorusunun yanıtına yönelik Bilgin açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin, "Staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor. Çıraklıkta da durum farklı onun içinde bir çalışma yapıyoruz." dedi. İşte, o konu hakkında detaylar.