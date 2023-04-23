EYT kısmi emeklilik şartları neler? EYT kademeli emeklilik gelecek mi? EYT'yi kaçıranlara kısmi emeklilik formülü...

HİZMET TESPİT DAVASI

Burada iki husus var. Birincisi vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun arşiv kayıtlarının incelenmesi için eğer günsüz girişleri varsa ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalıştığından eminse SGK’ya müracaat edecekler ve arşiv kayıtları incelenecek. Günün tespit edilmesi önemli.



Girişi yapılmıştır, prim ödenmemiştir. 4 aylık dönem bordrosunda prim ödenmediği için sigorta günü gözükmez. Eğer 8 Eylül 1999’den önce ise Emeklilik hakkını elde edemiyor. Daha sonraki yıllarda emeklilik şartları değiştiği için pek bir anlamı olmuyor.