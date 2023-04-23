Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

EYT kısmi emeklilik şartları neler? EYT kademeli emeklilik gelecek mi? EYT'yi kaçıranlara kısmi emeklilik formülü...

Güncelleme Tarihi:

#EYT Kısmi Emeklilik#Kademeli Emeklilik Gelecek Mi#Kısmi Emeklilik Nedir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 23:11

EYT kısmi emeklilik gelecek mi, sorusu emeklilikte yaşa takılanları kaçıran vatandaşların gündemine geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN TÜRK yayınında kısmı emeklilik formülünün detaylarını anlattı. Buna göre birinci olarak kadınlarda 58 yaş sınırı 50’ye erkeklerde 55’e düşürüldüğü takdirde 3600 gün sayısını tamamlamışsa çalışan emekli olabilecek. Kısmi emekli olanlar, en düşük emekli maaşından faydalanabilecek. Tüm dikkatler şimdi EYT kısmi emeklilik şartlarında. Peki, EYT kısmi emeklilikten kimler yararlanabilecek? Kısmi emeklilik çıkacak mı? İşte, o konular hakkında bilgiler.

1/4EYT kısmi emeklilik şartları neler EYT kademeli emeklilik gelecek mi EYTyi kaçıranlara kısmi emeklilik formülü...

Kısmi emeklilik şartları, yasa teklifi çalışmaları ile gündeme geldi. Yıllardır beklenen EYT düzenlemesinin çıkmasının ardından kısmı emeklilik ile ilgili çalışmalar başladı. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girmiş olacak. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek.

2/4EYT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER

EYT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN TÜRK yayınında kısmı emeklilik formülünün detaylarını anlattı.:

En önemli ayaklardan birisi kısmı emeklilik. Kısmı emeklilik dediğimiz 15 yıllık prim gün sayısını tamamlayanlar 1999 yılı öncesi kadınlar 50 erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Fakat 2014 yılının Mayıs ayından itibaren onlar da kademeli emeklilik sistemine dahil oldukları için kadınlar 58 yaşında erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar.

EYT yasası çıkarıldığında bu kısımlar eksik bırakılmıştı. Şimdi hükümet bununla ilgili adım attı, şimdi yürürlüğe getirecek.

Birinci olarak kadınlarda 58 yaş sınırı 50’ye erkeklerde 55’e düşürüldüğü takdirde 3600 gün sayısını tamamlamışsa çalışan emekli olabilecek.

3/4HİZMET TESPİT DAVASI

HİZMET TESPİT DAVASI

Burada iki husus var. Birincisi vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun arşiv kayıtlarının incelenmesi için eğer günsüz girişleri varsa ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalıştığından eminse SGK’ya müracaat edecekler ve arşiv kayıtları incelenecek. Günün tespit edilmesi önemli.

Girişi yapılmıştır, prim ödenmemiştir. 4 aylık dönem bordrosunda prim ödenmediği için sigorta günü gözükmez. Eğer 8 Eylül 1999’den önce ise Emeklilik hakkını elde edemiyor. Daha sonraki yıllarda emeklilik şartları değiştiği için pek bir anlamı olmuyor.

4/4PRİM GÜN SAYISI ÖNEMLİ

PRİM GÜN SAYISI ÖNEMLİ

Tamamlaması gereken prim gün sayısı olarak 5 bin gün ile 5 bin 973 günü arıyoruz. Bu aradaki günler arasında günü yoksa vatandaşın başvurmasının anlamı yok.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EYT Kısmi Emeklilik#Kademeli Emeklilik Gelecek Mi#Kısmi Emeklilik Nedir