×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama (16 Ağustos 2023) || Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım parası ne kadar?

Güncelleme Tarihi:

#Evde Bakım Maaşı#Evde Bakım Parası#Evde Bakım Ayluğu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 09:46

Ağustos evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar ayın ortasına gelinmesiyle birlikte hız kazandı. Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e-devlet şifresi ile yapılabiliyor. Zamlı evde bakım paraları yattı mı? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. Ağustos evde bakım maaşı yatan iller Bakan Göktaş'ın açıklamasıyla netliğe kavuştu. Evde bakım parası ödemeleri, her ay düzenli olarak maaş alan kişiler tarafından araştırılıyor. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için ödenen evde bakım parası TC no ile e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Peki, Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım parası ne kadar? İşte 16 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...

1/4Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama (16 Ağustos 2023) || Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak Zamlı evde bakım parası ne kadar

Evde bakım aylığı ödeme tarihleri, yapılan temmuz zammı sonrası merak ediliyor. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için ödenen evde bakım aylığı her ay belirli tarihlerde il il yatırılıyor. Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bu ay zamlı olarak yatacak evde bakım parası ödemeleri ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir’den geldi. Peki, Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım parası ne kadar? İşte evde bakım parası yatan iller 16 Ağustos 2023!

2/4AĞUSTOS ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN, NE KADAR YATACAK

AĞUSTOS ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN, NE KADAR YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı’nın Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 4.336 TL’den 5.097 TL’ye çıkarıldığını belirterek, “Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 2.8 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık” dedi.

EN SON HABERLER

3/4Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama (16 Ağustos 2023) || Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak Zamlı evde bakım parası ne kadar

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, “Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2023 Ocak-Temmuz döneminde vatandaşlarımıza toplam 17.4 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık.” dedi.

Bakan Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı’nın aylık ödemelerinin Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 4.336 TL’den 5.097 TL’ye çıkarıldığını belirterek, “Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 2.8 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

4/4EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evde Bakım Maaşı#Evde Bakım Parası#Evde Bakım Ayluğu

EN SON HABERLER