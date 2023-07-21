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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ || Evde bakım maaşı 2023 zammı ne kadar oldu? TC kimlik no ile evde bakım maaşı sorgulama

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 13:01

Evde bakım maaşı ne kadar 2023 yılı temmuz zammı ile birlikte merak ediliyor. Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi her ay düzenli olarak yatırılan maaşlarla birlikte sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeler gerçekleştiriliyor. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için ödenen evde bakım maaşı TC kimlik no ve SMS ile sorgulanabiliyor. Evde bakım maaşı 2023 zammı ne kadar oldu? İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama...

1/3EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ || Evde bakım maaşı 2023 zammı ne kadar oldu TC kimlik no ile evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı 2023 zammı ile birlikte artış gösterdi. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım ödemeleri yaşlı, engelli, bakıma muhtaç kimseler için yakınlarına ödeniyor. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamalarda bulundu. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatıyor, ne kadar oldu? TC kimlik no ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

2/3TEMMUZ AYI EVDE BAKIM PARALARI YATTI MI

TEMMUZ AYI EVDE BAKIM PARALARI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 440 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4.336 TL nakdi yardım yapıldığını belirterek, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 440 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 567 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğimizi vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

3/3TEMMUZ 2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU

TEMMUZ 2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2023 zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında 5 bin 98 TL olacak. Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

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