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EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2023 || SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı verilecek mi? 7.500 lira ve üzeri alan emeklilerin maaşı Temmuz’da ne kadar, kaç TL olacak?

Güncelleme Tarihi:

#Emekli Zammı#Temmuz Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak#Enflasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 21:18

Emekli zammıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilginden son dakika açıklamaları geldi. 2023 yılının Ocak ayında emekli maaşlarına refah payı da eklenerek %30 zam yapılmıştı. Dönem içerisinde ise en düşük emekli maaşı 2 bin lira atılarak 7.500 lira seviyesine çıkarıldı. Ocak zammı ile birlikte 7.500 TL ve üzerinde alanlarda ise herhangi bir artış sağlanmadı. Özellikle son dönemde EYT ile birlikte emekli olma hakkı kazanan adaylar Temmuz zam oranlarını bekliyor. Temmuz’da emekli maaşının yanı sıra memur, asgari ücret maaşları da yeniden artırılacak. Seçim sonrasında Meclis’in yasama faaliyetlerine başlamasıyla emekli zam görüşmeleri başlayacak. Peki Temmuz’da emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, refah payı ve enflasyon dikkate alındığında son durum…

1/7EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2023 || SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı verilecek mi 7.500 lira ve üzeri alan emeklilerin maaşı Temmuz’da ne kadar, kaç TL olacak



Emekli maaşına zam yapılırken enflasyon, refah payı ve diğer birçok etken göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılıyor. Son olarak en düşük emekli maaşına ara zam yapılmasının ardından 7.500 lira ve üzeri alan SSK, Bağkur ve memur emeklileri, kendilere ne oranda zam yapılacağını gündemlerine aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son 4 aylık enflasyon rakamlarını duyurdu. İçerisinde bulunduğumuz Mayıs ayı enflasyon oranları ise 5 Haziran tarihinde duyurulacak. Nisan ayı enflasyonu aylık 2.39 olurken bu durumda memur ve emeklilerin maaşının belirleneceği enflasyon şimdiden 15.21 oldu. Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının netleşmesi ile sözleşme gereği alınacak fark belli olacak. Peki 7.500 lira ve üzeri alan emeklilerin maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, SSK-Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş zammında son gelişmeler…

2/7BAKAN BİLGİNDEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

BAKAN BİLGİN'DEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaş zammı hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Yasal prosedürde emekli maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak." 

3/77.500 LİRA VE ÜZERİ ALANLARIN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK

7.500 LİRA VE ÜZERİ ALANLARIN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili yaptığı açıklamada seçimden sonra Meclis’in yasama faaliyetlerine tekrar başlamasına dikkat çekti.

Normal şartlarda memur ve emeklilere toplu sözleşme gereği enflasyon farkı dikkate alınarak maaş zammı yapılıyordu. Ancak geçtiğimiz dönem enflasyon farkının üzerine refah payı eklemesi yapılarak zam önce %25 sonrasında ise %30’a yükseltildi.

4/7EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2023 || SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı verilecek mi 7.500 lira ve üzeri alan emeklilerin maaşı Temmuz’da ne kadar, kaç TL olacak

 Erdoğan, İstanbul mitinginde yaptığı açıklamada “ Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında ise “ Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." ifadelerini kullandı.

5/74 AYLIK ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU

4 AYLIK ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay bir önceki aya ait enflasyon verilerini açıklıyor. Mayıs ayı enflasyonu 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı Toplu sözleşme gereği 4 aylık rakamlara bakıldığında 4 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,21'lik enflasyon farkı alma imkanı doğdu.


Ocak ayı enflasyon rakamı: Yüzde 6.65

Şubat ayı enflasyon rakamı: Yüzde 3,15

Mart ayı enflasyon rakamı: Yüzde 2,29

Nisan ayı enflasyon rakamı Yüzde 2.39

6/7TEMMUZ’DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM FORMÜLÜ

TEMMUZ’DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM FORMÜLÜ

Milyonlarca asgari ücretli için Temmuz ayında ara zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili daha önce açıklama yapmıştı. Son açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Bakan Nebati açıklamasında “"Asgari ücrete bu yılın temmuz ayında da tekrar bir ara zam daha yapacağız" ifadelerini kullandı.

7/7KAMU İŞÇİSİ VE EN DÜŞÜK MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

KAMU İŞÇİSİ VE EN DÜŞÜK MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü imza töreninde yaptığı açıklamada, “Refah payı dâhil, ücretlerde yüzde 45 artış yapıyoruz. Böylece, en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz” dedi.

Kısa süre önce yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan " Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak” dedi.

 

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