4 AYLIK ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay bir önceki aya ait enflasyon verilerini açıklıyor. Mayıs ayı enflasyonu 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı Toplu sözleşme gereği 4 aylık rakamlara bakıldığında 4 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,21'lik enflasyon farkı alma imkanı doğdu.
Ocak ayı enflasyon rakamı: Yüzde 6.65
Şubat ayı enflasyon rakamı: Yüzde 3,15
Mart ayı enflasyon rakamı: Yüzde 2,29
Nisan ayı enflasyon rakamı Yüzde 2.39