KAMU İŞÇİSİ VE EN DÜŞÜK MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü imza töreninde yaptığı açıklamada, “Refah payı dâhil, ücretlerde yüzde 45 artış yapıyoruz. Böylece, en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz” dedi.

Kısa süre önce yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan " Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak” dedi.