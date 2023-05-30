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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON HABERLER 2023: Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? 7.500 lira ve üzeri alan SSK ile BAĞ-KUR emeklileri yüzde kaç zam alacak?

Güncelleme Tarihi:

#Emekli Maaş Zammı#Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak#Enflasyon Farkı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 14:25

Emekli maaşı Temmuz zammı gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. 7500 lira ve üzeri aylık alan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranının ne kadar olacağı araştırılıyor. 6 aylık enflasyon rakamları emekli maaşlarına yapılacak zamda kritik öneme sahip. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla yapılacak zam miktarı da netleşecek. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkarılacağını belirtmişti. Özel sektör çalışanlarını etkileyen asgari ücret dolaylı olarak memur ve emekli zamlarını da etkileyecek. Peki Emekli maaşı ne kadar olacak? 7.500 lira ve üzeri alan SSK ile BAĞ-KUR emeklileri Temmuz’da kaç TL zam alacak? İşte ayrıntılar...

1/3EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON HABERLER 2023: Temmuzda en düşük emekli aylığı ne kadar olacak 7.500 lira ve üzeri alan SSK ile BAĞ-KUR emeklileri yüzde kaç zam alacak

Emekli maaşı hesaplama tablosu vatandaşların gündemide yer alıyor. Memur ve emekli maaşları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK Nisan ayı enflasyonu yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olarak belirlendi. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek. Son iki enflasyon rakamı açıklanmadığı için tutarlar şuan varsayım olarak yer alıyor. Ayrıca asgari ücret dolaylı olarak memur ve emekli zamlarını da etkileyecek. Peki emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek? 4 aylık enflasyon farklı ne kadar oldu? İşte 2023 Temmuz emekli aylığı zammıyla ilgili detaylar...

2/37.500 LİRA VE ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLACAK

7.500 LİRA VE ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: “Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız.”

3/34 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur ve emekli maaşı zamları TÜİK tarafından açıklanan enflasyona göre belirleniyor. TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için belirleyici rol oynuyor.

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı da netlik kazanacak.

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