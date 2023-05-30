Emekli maaşı hesaplama tablosu vatandaşların gündemide yer alıyor. Memur ve emekli maaşları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK Nisan ayı enflasyonu yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olarak belirlendi. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek. Son iki enflasyon rakamı açıklanmadığı için tutarlar şuan varsayım olarak yer alıyor. Ayrıca asgari ücret dolaylı olarak memur ve emekli zamlarını da etkileyecek. Peki emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek? 4 aylık enflasyon farklı ne kadar oldu? İşte 2023 Temmuz emekli aylığı zammıyla ilgili detaylar...