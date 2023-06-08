Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek, bayramdan önce yatar mı? 2023 Emekli maaş zammı ve Kurban Bayramı ikramiyesi tarihleri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN OLACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret, memur ve emekli maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Habertürk TV canlı yayınında konuşan Akbaşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Anayasa, adalet gibi komisyonların kurulmuş olmasına şahitlik etmiş olacağız. Asgari ücret memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz. Acil olan bu hususlar dışında Seçim beyannamemizde neleri vaat etti isek bunları bir bir gerçekleştireceğiz. Aciliyeti olanlara öncelik vereceğiz. Aile ve gençlik bankasından bahsetmiştik, yerli ve milli gazla dışarı vereceğimiz paralar cebimizde kalacak.

Emeklilerimizden sorular geliyor, kapsam içinde miyim diye. Bütününü kapsayacak şekilde olacak. İşçi, memurlarımız ve bütün emeklilerimizi kapsayan süreçlerle ilgili öncelikli olacak. Temmuz ayında gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz ön görülüyor. Araya bayram tatili girecek. 9 günlük bayram tatili var.