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Deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD-KANDİLLİ) 11 Ağustos son depremler listesi

Güncelleme Tarihi:

#Son Depremler#Nerede Deprem Oldu#Deprem Mi Oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 07:41

Malatya son dakika depremi AFAD ve Kandilli verileri ile güncelleniyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi. Depremde herhangi olumsuz bir durum olmadığı açıklandı. Öte yandan Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin büyüklüğü ve şiddeti araştırılıyor. Yaşadıkları bölgede deprem hisseden vatandaşlar ise son depremler listesine odaklandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremin merkez üssü, büyüklüğü ve şiddetine ilişkin verileri paylaştı. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 10 Ağustos son depremler listesi (güncel) listesi

1/5Deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu (AFAD-KANDİLLİ) 11 Ağustos son depremler listesi

Malatya son dakika depremi AFAD ve Kandilli tarafından açıklandı.A FAD'dan alınan bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te hissedildi. Son depremler listesi günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 10 Ağustos 2023 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2/5Son dakika: Bingölde 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; Bingöl ili Karlıova ilçesinde saat 04.55’de 4.3 büyüklüğünde ve yerin 7.43 kilometre derinliğinde bir Deprem meydana geldi.

EN SON HABERLER

3/5EN SON NEREDE DEPREM OLDU

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan alınan bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te hissedildi.

4/5AFAD 10 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER

AFAD 10 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2023-08-10 20:48:0038.30738.2047.0MW5.3Yeşilyurt (Malatya)598386
2023-08-10 19:58:3739.47729.8867.27ML1.9Merkez (Kütahya)598385
2023-08-10 19:39:4937.61536.7917.0ML1.5Onikişubat (Kahramanmaraş)598384
2023-08-10 19:17:0837.50437.1215.7ML1.3Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)598383
2023-08-10 19:07:4838.54440.3939.04ML1.9Hani (Diyarbakır)598382
2023-08-10 18:56:2837.62435.8437.0ML1.7Kozan (Adana)598381
2023-08-10 18:40:4038.15938.4597.0ML1.5Battalgazi (Malatya)598380
2023-08-10 18:33:0236.38836.1937.0ML1.7Antakya (Hatay)598379
2023-08-10 18:06:4838.09332.6026.95ML1.4Selçuklu (Konya)598378
2023-08-10 17:41:5838.20538.69210.52ML1.3Pütürge (Malatya)598377
2023-08-10 17:26:0439.09328.98715.56ML1.0Simav (Kütahya)598375
2023-08-10 17:15:2738.10937.4217.0ML1.4Elbistan (Kahramanmaraş)598374
2023-08-10 17:13:1241.38639.31415.03ML2.9Karadeniz - [32.76 km] Çarşıbaşı (Trabzon)598373
2023-08-10 17:02:0539.44622.9297.0ML3.5Magnesia, Thessalia (Yunanistan)598376
2023-08-10 17:01:3438.43837.3097.02ML3.3Elbistan (Kahramanmaraş)598372
2023-08-10 16:36:5335.7931.38512.65ML2.4Akdeniz - [97.23 km] Gazipaşa (Antalya)598371
2023-08-10 16:16:0335.80431.35112.44MW4.5Akdeniz - [99.07 km] Gazipaşa (Antalya)598370
2023-08-10 16:02:1538.26838.1247.0ML1.7Yeşilyurt (Malatya)598368
2023-08-10 16:01:4037.2936.99711.96ML1.6Pazarcık (Kahramanmaraş)598369
2023-08-10 15:44:3838.55540.3715.94ML2.9Genç (Bingöl)598366
2023-08-10 15:39:4139.56123.0767.0ML3.6Ege Denizi598367
2023-08-10 15:35:2438.32937.1746.86ML1.3Elbistan (Kahramanmaraş)598365
2023-08-10 15:31:0638.28637.2176.89ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)598364
2023-08-10 15:25:5238.53940.37616.81ML4.2Hani (Diyarbakır)598363
2023-08-10 15:04:0336.04236.1037.0ML2.5Yayladağı (Hatay)598361
2023-08-10 15:02:3639.06141.27215.68ML1.8Merkez (Muş)598362
2023-08-10 14:55:0937.9938.39410.1ML1.5Çelikhan (Adıyaman)598360
2023-08-10 14:02:3139.38226.2816.73ML1.9Ege Denizi - [13.02 km] Ayvacık (Çanakkale)598351
2023-08-10 13:59:0039.87529.3846.99ML1.4Keles (Bursa)598359
2023-08-10 13:55:0238.40137.23512.15ML2.2Elbistan (Kahramanmaraş)598356
2023-08-10 13:52:4035.83429.2719.46ML2.3Akdeniz - [49.21 km] Kaş (Antalya)598358
2023-08-10 13:20:1338.10238.4412.45ML2.1Çelikhan (Adıyaman)598352
2023-08-10 13:18:2638.17438.77.0ML1.4Pütürge (Malatya)598355
2023-08-10 13:16:0938.1937.839.21ML1.4Doğanşehir (Malatya)598357
2023-08-10 12:53:2040.80431.3637.0ML1.6Kaynaşlı (Düzce)598350
2023-08-10 11:48:1438.16138.67212.18ML3.6Pütürge (Malatya)598349
2023-08-10 10:47:0338.15438.4817.19ML1.7Battalgazi (Malatya)598348
2023-08-10 10:18:3838.1338.7197.0ML1.1Pütürge (Malatya)598347
2023-08-10 10:10:0436.2235.9537.0ML1.4Samandağ (Hatay)598346
2023-08-10 10:05:1039.2627.7246.69ML1.4Soma (Manisa)598345
2023-08-10 09:51:5139.07827.5446.99ML1.5Soma (Manisa)598344
2023-08-10 09:33:5938.4640.28414.68ML1.4Arıcak (Elazığ)598343
2023-08-10 09:07:3839.00727.9099.66ML1.5Akhisar (Manisa)598342
2023-08-10 08:58:4038.22537.7887.0ML1.0Doğanşehir (Malatya)598341
2023-08-10 08:40:5138.21838.5917.0ML1.6Pütürge (Malatya)598340
2023-08-10 08:24:4538.21438.0777.0ML1.4Yeşilyurt (Malatya)598339
2023-08-10 07:56:0337.66435.8677.01ML2.2Kozan (Adana)598337
2023-08-10 07:49:3435.65327.43933.42ML2.1Akdeniz - [115.55 km] Datça (Muğla)598338
2023-08-10 07:21:5938.72340.05312.84ML1.8Palu (Elazığ)598335
2023-08-10 07:21:0737.36837.0596.34ML0.9Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)598334
2023-08-10 07:14:3738.95431.2067.0ML1.3Emirdağ (Afyonkarahisar)598336
2023-08-10 07:05:4337.76236.2547.01ML2.6Andırın (Kahramanmaraş)598327
2023-08-10 06:48:1035.6427.01510.68ML2.2Ege Denizi - [123.26 km] Datça (Muğla)598326
2023-08-10 06:43:2937.62135.8747.0ML2.3Kozan (Adana)598323
2023-08-10 06:43:1737.87136.1427.27ML2.4Saimbeyli (Adana)598324
2023-08-10 06:38:5438.22838.6978.58ML1.6Pütürge (Malatya)598325
2023-08-10 06:17:1637.38836.87310.23ML0.9Türkoğlu (Kahramanmaraş)598320
2023-08-10 06:02:1338.12138.3127.01ML1.0Çelikhan (Adıyaman)598321
2023-08-10 06:01:1936.99928.3447.0ML0.9Marmaris (Muğla)598322
2023-08-10 05:58:0637.73136.2977.0ML1.4Andırın (Kahramanmaraş)598331
2023-08-10 05:52:2038.31937.4017.28ML1.4Elbistan (Kahramanmaraş)598333
2023-08-10 05:51:2938.07437.7757.27ML1.2Doğanşehir (Malatya)598332
2023-08-10 05:41:3134.66732.51125.1ML2.8Akdeniz598330
2023-08-10 04:00:3537.94336.2427.0ML1.5Saimbeyli (Adana)598328
2023-08-10 03:56:1937.68835.3546.98ML1.7Aladağ (Adana)598329
2023-08-10 03:50:4037.37336.93510.78ML1.8Türkoğlu (Kahramanmaraş)598319
2023-08-10 03:50:1038.12342.7096.93ML2.8Bahçesaray (Van)598318
2023-08-10 03:41:3538.05537.757.74ML1.5Doğanşehir (Malatya)598317
2023-08-10 02:51:2836.92128.4947.01ML1.4Köyceğiz (Muğla)598316
2023-08-10 02:51:1438.2937.777.0ML2.4Akçadağ (Malatya)598313
2023-08-10 02:40:0240.78440.55811.42ML1.2İkizdere (Rize)598315
2023-08-10 02:34:0638.639.7227.0ML1.1Merkez (Elazığ)598314
2023-08-10 02:25:4537.95236.3147.0ML1.4Göksun (Kahramanmaraş)598310
2023-08-10 02:15:1837.08928.4167.02ML1.1Ula (Muğla)598312
2023-08-10 02:00:4139.9239.4846.98ML1.4Kelkit (Gümüşhane)598311
2023-08-10 01:46:2538.27837.7827.0ML1.6Akçadağ (Malatya)598308
2023-08-10 01:45:4837.97327.1277.0ML2.0Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.71 km] Menderes (İzmir)598309
2023-08-10 01:40:2538.26837.23510.76ML2.6Elbistan (Kahramanmaraş)598307
2023-08-10 01:29:3938.07738.4597.0ML0.7Sincik (Adıyaman)598306
2023-08-10 00:58:0438.13737.4047.04ML1.4Elbistan (Kahramanmaraş)598302
2023-08-10 00:46:3338.6938.0967.0ML1.4Hekimhan (Malatya)598304
2023-08-10 00:44:1540.72433.0377.0ML1.0Çerkeş (Çankırı)598305
2023-08-10 00:38:1238.25838.1596.98ML1.3Yeşilyurt (Malatya)598301
2023-08-10 00:37:5140.30837.9527.01ML1.5Koyulhisar (Sivas)598303
2023-08-10 00:05:0837.63435.4397.0ML1.1Aladağ (Adana)598300
2023-08-09 23:42:3738.22838.1267.0ML2.0Yeşilyurt (Malatya)598299
2023-08-09 23:22:3737.330.6087.0ML1.9Bucak (Burdur)598298
2023-08-09 22:46:1037.80629.6767.0ML2.4Çardak (Denizli)598297
2023-08-09 21:54:5937.93836.2047.0ML1.3Göksun (Kahramanmaraş)598294
2023-08-09 21:54:4639.02529.9067.0ML1.9Altıntaş (Kütahya)598296
2023-08-09 21:45:1737.6935.9547.0ML1.4Kozan (Adana)598293
2023-08-09 21:43:1238.38437.5367.03ML1.7Darende (Malatya)598295
2023-08-09 21:38:3037.8836.2017.06ML2.1Saimbeyli (Adana)598292
2023-08-09 21:30:4838.19238.4211.92ML2.5Yeşilyurt (Malatya)598289
2023-08-09 21:22:3038.23438.6547.11ML1.3Pütürge (Malatya)598291
2023-08-09 21:09:5838.15538.4737.08ML2.5Battalgazi (Malatya)598290
2023-08-09 20:54:1237.37536.8745.42ML1.3Türkoğlu (Kahramanmaraş)598286
2023-08-09 20:40:0538.08737.7655.06ML2.3Doğanşehir (Malatya)598288
2023-08-09 20:31:2438.15837.91910.46ML2.0Doğanşehir (Malatya)598287
2023-08-09 20:14:0438.20338.4212.61ML2.7Yeşilyurt (Malatya)598285

EN SON HABERLER

5/5Deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu (AFAD-KANDİLLİ) 11 Ağustos son depremler listesi

11 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ

 

Tarih(TS)BüyüklükYer 
2023-08-11 05:00:531.3Göksun (Kahramanmaraş) 
2023-08-11 04:55:274.3Karlıova (Bingöl) 
2023-08-11 04:50:332.4Maden (Elazığ) 
2023-08-11 04:41:051.7Ege Denizi - [40.09 km] Çeşme (İzmir) 
2023-08-11 04:37:571.1Maden (Elazığ) 
2023-08-11 04:35:342.4Ege Denizi - [134.63 km] Datça (Muğla) 
2023-08-11 04:23:291.4Elbistan (Kahramanmaraş) 
2023-08-11 04:20:521.2Merkez (Niğde) 
2023-08-11 04:17:442.0Akdeniz 
2023-08-11 04:17:131.6Doğanşehir (Malatya) 
2023-08-11 04:14:391.1Yeşilyurt (Malatya) 
2023-08-11 04:08:251.2Beyşehir Gölü - [03.03 km] Beyşehir (Konya) 
2023-08-11 04:06:541.6Yeşilyurt (Malatya) 
2023-08-11 03:57:561.4Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 
2023-08-11 03:36:552.1Yeşilyurt (Malatya) 
2023-08-11 03:35:500.8Kozan (Adana) 
2023-08-11 03:14:051.7Yeşilyurt (Malatya) 
2023-08-11 03:10:261.1Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 
2023-08-11 03:04:051.1Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 
2023-08-11 02:56:021.6Göksun (Kahramanmaraş) 
2023-08-11 02:55:071.3Kozan (Adana) 
2023-08-11 02:43:101.5Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.90 km] Menderes (İzmir) 
2023-08-11 02:42:503.1Sarız (Kayseri) 
2023-08-11 02:39:251.9Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 
2023-08-11 02:34:172.1Nurdağı (Gaziantep) 
2023-08-11 02:25:012.0Torbalı (İzmir) 
2023-08-11 02:19:111.2Merkez (Elazığ) 
2023-08-11 02:17:141.8Yeşilyurt (Malatya) 
2023-08-11 02:10:023.1Pazarcık (Kahramanmaraş) 
2023-08-11 01:57:461.3Kırıkhan (Hatay) 
2023-08-11 01:52:121.9Darende (Malatya) 
2023-08-11 01:42:591.4Beypazarı (Ankara) 
2023-08-11 01:41:351.4Yeşilyurt (Malatya) 
2023-08-11 01:36:051.9Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [01.40 km] Bandırma (Balıkesir) 
2023-08-11 01:30:481.7Pütürge (Malatya) 
2023-08-11 01:24:272.0Yeşilyurt (Malatya) 
2023-08-11 01:22:351.0Kozan (Adana) 
2023-08-11 01:20:231.0Gölbaşı (Adıyaman) 
2023-08-11 01:15:333.2Torbalı (İzmir) 
2023-08-11 01:14:272.5Battalgazi (Malatya) 
2023-08-11 01:11:011.3Yeşilyurt (Malatya) 
2023-08-11 01:10:051.3Yeşilyurt (Malatya) 
2023-08-11 01:10:041.7Yeşilova (Burdur) 
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