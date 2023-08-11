Deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD-KANDİLLİ) 11 Ağustos son depremler listesi

Malatya son dakika depremi AFAD ve Kandilli tarafından açıklandı.A FAD'dan alınan bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te hissedildi. Son depremler listesi günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 10 Ağustos 2023 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu