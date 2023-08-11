Deprem mi oldu, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD-KANDİLLİ) 11 Ağustos son depremler listesi

Güncelleme Tarihi:
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2023-08-10 20:48:00
|38.307
|38.204
|7.0
|MW
|5.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|598386
|2023-08-10 19:58:37
|39.477
|29.886
|7.27
|ML
|1.9
|Merkez (Kütahya)
|598385
|2023-08-10 19:39:49
|37.615
|36.791
|7.0
|ML
|1.5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|598384
|2023-08-10 19:17:08
|37.504
|37.121
|5.7
|ML
|1.3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|598383
|2023-08-10 19:07:48
|38.544
|40.393
|9.04
|ML
|1.9
|Hani (Diyarbakır)
|598382
|2023-08-10 18:56:28
|37.624
|35.843
|7.0
|ML
|1.7
|Kozan (Adana)
|598381
|2023-08-10 18:40:40
|38.159
|38.459
|7.0
|ML
|1.5
|Battalgazi (Malatya)
|598380
|2023-08-10 18:33:02
|36.388
|36.193
|7.0
|ML
|1.7
|Antakya (Hatay)
|598379
|2023-08-10 18:06:48
|38.093
|32.602
|6.95
|ML
|1.4
|Selçuklu (Konya)
|598378
|2023-08-10 17:41:58
|38.205
|38.692
|10.52
|ML
|1.3
|Pütürge (Malatya)
|598377
|2023-08-10 17:26:04
|39.093
|28.987
|15.56
|ML
|1.0
|Simav (Kütahya)
|598375
|2023-08-10 17:15:27
|38.109
|37.421
|7.0
|ML
|1.4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|598374
|2023-08-10 17:13:12
|41.386
|39.314
|15.03
|ML
|2.9
|Karadeniz - [32.76 km] Çarşıbaşı (Trabzon)
|598373
|2023-08-10 17:02:05
|39.446
|22.929
|7.0
|ML
|3.5
|Magnesia, Thessalia (Yunanistan)
|598376
|2023-08-10 17:01:34
|38.438
|37.309
|7.02
|ML
|3.3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|598372
|2023-08-10 16:36:53
|35.79
|31.385
|12.65
|ML
|2.4
|Akdeniz - [97.23 km] Gazipaşa (Antalya)
|598371
|2023-08-10 16:16:03
|35.804
|31.351
|12.44
|MW
|4.5
|Akdeniz - [99.07 km] Gazipaşa (Antalya)
|598370
|2023-08-10 16:02:15
|38.268
|38.124
|7.0
|ML
|1.7
|Yeşilyurt (Malatya)
|598368
|2023-08-10 16:01:40
|37.29
|36.997
|11.96
|ML
|1.6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|598369
|2023-08-10 15:44:38
|38.555
|40.37
|15.94
|ML
|2.9
|Genç (Bingöl)
|598366
|2023-08-10 15:39:41
|39.561
|23.076
|7.0
|ML
|3.6
|Ege Denizi
|598367
|2023-08-10 15:35:24
|38.329
|37.174
|6.86
|ML
|1.3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|598365
|2023-08-10 15:31:06
|38.286
|37.217
|6.89
|ML
|1.8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|598364
|2023-08-10 15:25:52
|38.539
|40.376
|16.81
|ML
|4.2
|Hani (Diyarbakır)
|598363
|2023-08-10 15:04:03
|36.042
|36.103
|7.0
|ML
|2.5
|Yayladağı (Hatay)
|598361
|2023-08-10 15:02:36
|39.061
|41.272
|15.68
|ML
|1.8
|Merkez (Muş)
|598362
|2023-08-10 14:55:09
|37.99
|38.394
|10.1
|ML
|1.5
|Çelikhan (Adıyaman)
|598360
|2023-08-10 14:02:31
|39.382
|26.28
|16.73
|ML
|1.9
|Ege Denizi - [13.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
|598351
|2023-08-10 13:59:00
|39.875
|29.384
|6.99
|ML
|1.4
|Keles (Bursa)
|598359
|2023-08-10 13:55:02
|38.401
|37.235
|12.15
|ML
|2.2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|598356
|2023-08-10 13:52:40
|35.834
|29.27
|19.46
|ML
|2.3
|Akdeniz - [49.21 km] Kaş (Antalya)
|598358
|2023-08-10 13:20:13
|38.102
|38.44
|12.45
|ML
|2.1
|Çelikhan (Adıyaman)
|598352
|2023-08-10 13:18:26
|38.174
|38.7
|7.0
|ML
|1.4
|Pütürge (Malatya)
|598355
|2023-08-10 13:16:09
|38.19
|37.83
|9.21
|ML
|1.4
|Doğanşehir (Malatya)
|598357
|2023-08-10 12:53:20
|40.804
|31.363
|7.0
|ML
|1.6
|Kaynaşlı (Düzce)
|598350
|2023-08-10 11:48:14
|38.161
|38.672
|12.18
|ML
|3.6
|Pütürge (Malatya)
|598349
|2023-08-10 10:47:03
|38.154
|38.481
|7.19
|ML
|1.7
|Battalgazi (Malatya)
|598348
|2023-08-10 10:18:38
|38.13
|38.719
|7.0
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)
|598347
|2023-08-10 10:10:04
|36.22
|35.953
|7.0
|ML
|1.4
|Samandağ (Hatay)
|598346
|2023-08-10 10:05:10
|39.26
|27.724
|6.69
|ML
|1.4
|Soma (Manisa)
|598345
|2023-08-10 09:51:51
|39.078
|27.544
|6.99
|ML
|1.5
|Soma (Manisa)
|598344
|2023-08-10 09:33:59
|38.46
|40.284
|14.68
|ML
|1.4
|Arıcak (Elazığ)
|598343
|2023-08-10 09:07:38
|39.007
|27.909
|9.66
|ML
|1.5
|Akhisar (Manisa)
|598342
|2023-08-10 08:58:40
|38.225
|37.788
|7.0
|ML
|1.0
|Doğanşehir (Malatya)
|598341
|2023-08-10 08:40:51
|38.218
|38.591
|7.0
|ML
|1.6
|Pütürge (Malatya)
|598340
|2023-08-10 08:24:45
|38.214
|38.077
|7.0
|ML
|1.4
|Yeşilyurt (Malatya)
|598339
|2023-08-10 07:56:03
|37.664
|35.867
|7.01
|ML
|2.2
|Kozan (Adana)
|598337
|2023-08-10 07:49:34
|35.653
|27.439
|33.42
|ML
|2.1
|Akdeniz - [115.55 km] Datça (Muğla)
|598338
|2023-08-10 07:21:59
|38.723
|40.053
|12.84
|ML
|1.8
|Palu (Elazığ)
|598335
|2023-08-10 07:21:07
|37.368
|37.059
|6.34
|ML
|0.9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|598334
|2023-08-10 07:14:37
|38.954
|31.206
|7.0
|ML
|1.3
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|598336
|2023-08-10 07:05:43
|37.762
|36.254
|7.01
|ML
|2.6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|598327
|2023-08-10 06:48:10
|35.64
|27.015
|10.68
|ML
|2.2
|Ege Denizi - [123.26 km] Datça (Muğla)
|598326
|2023-08-10 06:43:29
|37.621
|35.874
|7.0
|ML
|2.3
|Kozan (Adana)
|598323
|2023-08-10 06:43:17
|37.871
|36.142
|7.27
|ML
|2.4
|Saimbeyli (Adana)
|598324
|2023-08-10 06:38:54
|38.228
|38.697
|8.58
|ML
|1.6
|Pütürge (Malatya)
|598325
|2023-08-10 06:17:16
|37.388
|36.873
|10.23
|ML
|0.9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|598320
|2023-08-10 06:02:13
|38.121
|38.312
|7.01
|ML
|1.0
|Çelikhan (Adıyaman)
|598321
|2023-08-10 06:01:19
|36.999
|28.344
|7.0
|ML
|0.9
|Marmaris (Muğla)
|598322
|2023-08-10 05:58:06
|37.731
|36.297
|7.0
|ML
|1.4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|598331
|2023-08-10 05:52:20
|38.319
|37.401
|7.28
|ML
|1.4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|598333
|2023-08-10 05:51:29
|38.074
|37.775
|7.27
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|598332
|2023-08-10 05:41:31
|34.667
|32.511
|25.1
|ML
|2.8
|Akdeniz
|598330
|2023-08-10 04:00:35
|37.943
|36.242
|7.0
|ML
|1.5
|Saimbeyli (Adana)
|598328
|2023-08-10 03:56:19
|37.688
|35.354
|6.98
|ML
|1.7
|Aladağ (Adana)
|598329
|2023-08-10 03:50:40
|37.373
|36.935
|10.78
|ML
|1.8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|598319
|2023-08-10 03:50:10
|38.123
|42.709
|6.93
|ML
|2.8
|Bahçesaray (Van)
|598318
|2023-08-10 03:41:35
|38.055
|37.75
|7.74
|ML
|1.5
|Doğanşehir (Malatya)
|598317
|2023-08-10 02:51:28
|36.921
|28.494
|7.01
|ML
|1.4
|Köyceğiz (Muğla)
|598316
|2023-08-10 02:51:14
|38.29
|37.77
|7.0
|ML
|2.4
|Akçadağ (Malatya)
|598313
|2023-08-10 02:40:02
|40.784
|40.558
|11.42
|ML
|1.2
|İkizdere (Rize)
|598315
|2023-08-10 02:34:06
|38.6
|39.722
|7.0
|ML
|1.1
|Merkez (Elazığ)
|598314
|2023-08-10 02:25:45
|37.952
|36.314
|7.0
|ML
|1.4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|598310
|2023-08-10 02:15:18
|37.089
|28.416
|7.02
|ML
|1.1
|Ula (Muğla)
|598312
|2023-08-10 02:00:41
|39.92
|39.484
|6.98
|ML
|1.4
|Kelkit (Gümüşhane)
|598311
|2023-08-10 01:46:25
|38.278
|37.782
|7.0
|ML
|1.6
|Akçadağ (Malatya)
|598308
|2023-08-10 01:45:48
|37.973
|27.127
|7.0
|ML
|2.0
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.71 km] Menderes (İzmir)
|598309
|2023-08-10 01:40:25
|38.268
|37.235
|10.76
|ML
|2.6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|598307
|2023-08-10 01:29:39
|38.077
|38.459
|7.0
|ML
|0.7
|Sincik (Adıyaman)
|598306
|2023-08-10 00:58:04
|38.137
|37.404
|7.04
|ML
|1.4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|598302
|2023-08-10 00:46:33
|38.69
|38.096
|7.0
|ML
|1.4
|Hekimhan (Malatya)
|598304
|2023-08-10 00:44:15
|40.724
|33.037
|7.0
|ML
|1.0
|Çerkeş (Çankırı)
|598305
|2023-08-10 00:38:12
|38.258
|38.159
|6.98
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|598301
|2023-08-10 00:37:51
|40.308
|37.952
|7.01
|ML
|1.5
|Koyulhisar (Sivas)
|598303
|2023-08-10 00:05:08
|37.634
|35.439
|7.0
|ML
|1.1
|Aladağ (Adana)
|598300
|2023-08-09 23:42:37
|38.228
|38.126
|7.0
|ML
|2.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|598299
|2023-08-09 23:22:37
|37.3
|30.608
|7.0
|ML
|1.9
|Bucak (Burdur)
|598298
|2023-08-09 22:46:10
|37.806
|29.676
|7.0
|ML
|2.4
|Çardak (Denizli)
|598297
|2023-08-09 21:54:59
|37.938
|36.204
|7.0
|ML
|1.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|598294
|2023-08-09 21:54:46
|39.025
|29.906
|7.0
|ML
|1.9
|Altıntaş (Kütahya)
|598296
|2023-08-09 21:45:17
|37.69
|35.954
|7.0
|ML
|1.4
|Kozan (Adana)
|598293
|2023-08-09 21:43:12
|38.384
|37.536
|7.03
|ML
|1.7
|Darende (Malatya)
|598295
|2023-08-09 21:38:30
|37.88
|36.201
|7.06
|ML
|2.1
|Saimbeyli (Adana)
|598292
|2023-08-09 21:30:48
|38.192
|38.42
|11.92
|ML
|2.5
|Yeşilyurt (Malatya)
|598289
|2023-08-09 21:22:30
|38.234
|38.654
|7.11
|ML
|1.3
|Pütürge (Malatya)
|598291
|2023-08-09 21:09:58
|38.155
|38.473
|7.08
|ML
|2.5
|Battalgazi (Malatya)
|598290
|2023-08-09 20:54:12
|37.375
|36.874
|5.42
|ML
|1.3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|598286
|2023-08-09 20:40:05
|38.087
|37.765
|5.06
|ML
|2.3
|Doğanşehir (Malatya)
|598288
|2023-08-09 20:31:24
|38.158
|37.919
|10.46
|ML
|2.0
|Doğanşehir (Malatya)
|598287
|2023-08-09 20:14:04
|38.203
|38.42
|12.61
|ML
|2.7
|Yeşilyurt (Malatya)
|598285
11 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Büyüklük
|Yer
|2023-08-11 05:00:53
|1.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2023-08-11 04:55:27
|4.3
|Karlıova (Bingöl)
|2023-08-11 04:50:33
|2.4
|Maden (Elazığ)
|2023-08-11 04:41:05
|1.7
|Ege Denizi - [40.09 km] Çeşme (İzmir)
|2023-08-11 04:37:57
|1.1
|Maden (Elazığ)
|2023-08-11 04:35:34
|2.4
|Ege Denizi - [134.63 km] Datça (Muğla)
|2023-08-11 04:23:29
|1.4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2023-08-11 04:20:52
|1.2
|Merkez (Niğde)
|2023-08-11 04:17:44
|2.0
|Akdeniz
|2023-08-11 04:17:13
|1.6
|Doğanşehir (Malatya)
|2023-08-11 04:14:39
|1.1
|Yeşilyurt (Malatya)
|2023-08-11 04:08:25
|1.2
|Beyşehir Gölü - [03.03 km] Beyşehir (Konya)
|2023-08-11 04:06:54
|1.6
|Yeşilyurt (Malatya)
|2023-08-11 03:57:56
|1.4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2023-08-11 03:36:55
|2.1
|Yeşilyurt (Malatya)
|2023-08-11 03:35:50
|0.8
|Kozan (Adana)
|2023-08-11 03:14:05
|1.7
|Yeşilyurt (Malatya)
|2023-08-11 03:10:26
|1.1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2023-08-11 03:04:05
|1.1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2023-08-11 02:56:02
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2023-08-11 02:55:07
|1.3
|Kozan (Adana)
|2023-08-11 02:43:10
|1.5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.90 km] Menderes (İzmir)
|2023-08-11 02:42:50
|3.1
|Sarız (Kayseri)
|2023-08-11 02:39:25
|1.9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2023-08-11 02:34:17
|2.1
|Nurdağı (Gaziantep)
|2023-08-11 02:25:01
|2.0
|Torbalı (İzmir)
|2023-08-11 02:19:11
|1.2
|Merkez (Elazığ)
|2023-08-11 02:17:14
|1.8
|Yeşilyurt (Malatya)
|2023-08-11 02:10:02
|3.1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|2023-08-11 01:57:46
|1.3
|Kırıkhan (Hatay)
|2023-08-11 01:52:12
|1.9
|Darende (Malatya)
|2023-08-11 01:42:59
|1.4
|Beypazarı (Ankara)
|2023-08-11 01:41:35
|1.4
|Yeşilyurt (Malatya)
|2023-08-11 01:36:05
|1.9
|Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [01.40 km] Bandırma (Balıkesir)
|2023-08-11 01:30:48
|1.7
|Pütürge (Malatya)
|2023-08-11 01:24:27
|2.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|2023-08-11 01:22:35
|1.0
|Kozan (Adana)
|2023-08-11 01:20:23
|1.0
|Gölbaşı (Adıyaman)
|2023-08-11 01:15:33
|3.2
|Torbalı (İzmir)
|2023-08-11 01:14:27
|2.5
|Battalgazi (Malatya)
|2023-08-11 01:11:01
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|2023-08-11 01:10:05
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|2023-08-11 01:10:04
|1.7
|Yeşilova (Burdur)