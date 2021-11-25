Cuma mesajları 2021 yeni resimli - Anlamlı, farklı, ayetli, dualı ve en güzel cuma mesajları/sözleri - 26 Kasım

Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu haftanın da en çok konuşulan ve araştırılan konularından biri oldu. Sabrı bırakmayın,Çünkü hâyır ve selâmet ondadır..!#HayırlıCumalar"



"Unutma...Şükür nimeti çoğaltır, şikayet ise dertleri... haftanın son iş gününden, güzel insanlara ...Hayırlı cumalar"



"Nasibimize hep iyilikler,güzellikler, bolluk, bereket, sevgi ve huzur düşsün...#Hayırlıcumalar"



“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5.



