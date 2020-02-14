14 Şubat Cuma mesajları | Mübarek cumayı cuma mesajları ile kutlayın
Cuma mesajları, 2020 Şubat ayının ikinci cuma gününü karşılamanın mutluluğunu yaşayan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri oldu. Kalplerinden geçen güzel duaları ve dilekleri sevdikleriyle, aile üyeleriyle paylaşmak isteyenler Cuma mesajları örneklerinden faydalanıyor. İsterseniz siz de bu hazır mesajlardan birini gönderebilir, dilerseniz de örneklerden ilham alarak kendi Cuma mesajınızı hazırlayabilirsiniz. İşte, birbirinden güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Haftanın en anlamlı Cuma mesajları ile cep telefonlarından yeni ve resimli seçenekleri gönderebilecek olan binlerce vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Cuma mesajları 2020 yılının yeni seçenekleri ile daha çok rağbet görecek. Resimli Cuma mesajları Instagram, Whatsapp, Facebook gibi mecralarda daha çok tercih edilecek. İşte, Müslüman aleminin haftalık bayramı olan bugünde yakınlarınıza göndermek isteyebileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı Cuma mesajları seçenekleri
CUMA MESAJLARI 2020
İbadetlerin yapılıp ellerin semaya açılacağı bu günde, yakınlarına en güzel Cuma mesajları arasından birisini seçerek gönderecek olan Müslümanlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, bu özel gün için yakınlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı Cuma mesajları seçenekleri
Rabbimiz; güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Cumanız mübarek olsun.
Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
Daha fazla mesaj görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
2
Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
3
Cuma duaları ile birlikte en çok araştırılan konulardan birisi olan resimli Cuma mesajları seçenekleri, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. En anlamlı Cuma mesajları arasından kendilerine en yakın olanı tercih edecek olan vatandaşlar, Whatsapp, Instagram ve diğer platformlar aracılığıyla gönderilerini sağlayacak.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
4
Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )
- Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
5
Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )
Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
6
- Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
7
Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )
Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
8
Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )
- Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
9
Rabbimiz; güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Cumanız mübarek olsun.
10
Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.