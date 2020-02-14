14 Şubat Cuma mesajları | Mübarek cumayı cuma mesajları ile kutlayın

Haftanın en anlamlı Cuma mesajları ile cep telefonlarından yeni ve resimli seçenekleri gönderebilecek olan binlerce vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Cuma mesajları 2020 yılının yeni seçenekleri ile daha çok rağbet görecek. Resimli Cuma mesajları Instagram, Whatsapp, Facebook gibi mecralarda daha çok tercih edilecek. İşte, Müslüman aleminin haftalık bayramı olan bugünde yakınlarınıza göndermek isteyebileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı Cuma mesajları seçenekleri



CUMA MESAJLARI 2020



İbadetlerin yapılıp ellerin semaya açılacağı bu günde, yakınlarına en güzel Cuma mesajları arasından birisini seçerek gönderecek olan Müslümanlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, bu özel gün için yakınlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı Cuma mesajları seçenekleri



Rabbimiz; güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Cumanız mübarek olsun.



Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.



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