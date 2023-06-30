×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Bayramın 3. günü BİM, A101, ŞOK ve diğer marketler açık mı, çalışıyor mu?

Güncelleme Tarihi:

#Bayramın 3. Günü Marketler#Bayramın Üçüncü Günü Marketler#Bayramın Üçüncü Günü Marketler Açık Mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 09:29

Bayramın üçüncü günü marketlerin açık olup olmadığı merak eden vatandaşlar, arama motorları üzerinden sorgulama işlemlerine erkenden başladı. Türkiye’nin neredeyse her il ve ilçesinde faaliyet gösteren BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerin bayramda çalışma bilgisi araştırılan konulardan birisi oldu. Zincir market olmayan mahalle marketleri ve bakkalları genellikle bayramın üçüncü günü diğer günlere kıyasla daha geç işbaşı yapıyor. Bu durumda ise müşterilerin ilk tercihi zincir marketler oluyor. Özellikle A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketler bayram öncesinde kampanyalı ürünlere listelerinde yer vermişti. Kurban Bayramı’nda misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyenler ise alışveriş yapmak için marketlere gidecek. Alışveriş Merkezleri içerisinde olan marketlerin çalışma saatleri, AVM’ye göre değişkenlik gösteriyor. AVM’nin içinde bulunan marketler genellikle açılış saati 10.00 olduğundan bu saate göre hizmet veriyor. Peki Bayramın 1. günü marketler açık mı? Bayramda A101, BİM, ŞOK Migros, Carrefour, Hakmar, Happy Center, Rammar kapalı mı? İşte, konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

1/6Bayramın 3. günü BİM, A101, ŞOK ve diğer marketler açık mı, çalışıyor mu

Bayramın 3. günü marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. En çok araştırılan konuların başında “Bayramın üçüncü günü marketler açık mı" sorusu geliyor. Bayramın ilk günü bazı marketler bayram yoğunluğunda sabah saat 09.00’da müşterilerine kapılarını açtı. Akşam ise saat 19.00’a kadar açık kaldı. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları ve bazı özel işletmeler kapalı olduğundan bayramda marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. Kendilerine en yakın lokasyondaki Migros, Carrefour, Hakmar, Happy Center, Rammar gibi market zincirlerini tercih eden vatandaşlar bayramın ilk günü açık olup olmadığını sorguluyor. Alışveriş merkezi (AVM) içinde bulunan marketlerin çalışma saati ve günleri değişkenlik gösterebiliyor. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran’da başladı ve 1 Temmuz’da sona erecek. Bayramda misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyenler market çalışma saatlerine odaklandı. Peki Bayramda A101, BİM, ŞOK açık mı? Marketler bayramda kapalı mı? İşte, resmi tatillerde market çalışma günleri

2/6BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramın 1. günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram ise 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da kutlanacak. Mahalle marketleri zincir olmadığından bayramda açılış ve kapanış saatleri farklılık göstermektedir. Bazı il ve ilçelerdeki marketler kapalı olurken bazıları ise bayram boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Türkiye’nin en fazla mağaza sayısına sahip olan marketlerinden birisi olan BİM, Kurban Bayramı’nın 1 ve 2. günü (28-29 Haziran) kapalı olacak. A101, ŞOK marketlerin ise bayramın ilk günü saat 12:00 kalan günlerde ise saat 09.00-21.00 arasında çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

A101’in resmi internet sayfasında yer alan bilgide “ Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir." ifadeleri yer alıyor.

 

3/6MARKETLER 29, 30 HAZİRAN VE 1 TEMMUZ’DA AÇIK MI

MARKETLER 29, 30 HAZİRAN VE 1 TEMMUZ’DA AÇIK MI?

Genellikle marketler bayramın birinci günü kapalı olacak. Zincir marketlerin bayramın ilk gününün ardından 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da açık olması bekleniyor.

Migros, Migros, Carrefour, Hakmar, Happy Center, Rammar gibi marketlerin resmi tatil ve dini tatillerde açık ve kapalı olma durumu değişiklik gösterebiliyor. Özellikle AVM içindeki marketler, bayramda hizmet verebiliyor. Alışveriş Merkezinin içinde bulunan marketlerin açılış saati genellikle 10.00 olmaktadır.

4/6BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.

5/6A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101’de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

6/6ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00’da açılırken akşam saat 21.00’de kapanmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayramın 3. Günü Marketler#Bayramın Üçüncü Günü Marketler#Bayramın Üçüncü Günü Marketler Açık Mı