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Bayramda marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour, Hakmar, Happy Center, Rammar Bayramın 1. günü (28 Haziran) çalışıyor mu? Bugün marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Güncelleme Tarihi:

#Bayramda Marketler Açık Mı#Bugün Marketler Açık Mı#Bayramda A101 Açık Mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 08:15

Bayramda marketler açık mı, sorusunun yanıtı bayramın birinci günü araştırılan konulardan birisi oldu. Özellikle BİM, A101, ŞOK gibi marketler bayramlarda müşteri yoğunluğu yaşıyor. Kurban Bayramında evine gelen misafirlere hazırlıksız yakalanmak istemeyen ev sahipleri, alışveriş yapabilmek için “ Bugün marketler açık mı” sorusuna cevap arıyor. BİM, A101, ŞOK gibi marketler sabah saat 09.00’da müşterilerine kapıları açıyor. Market zincirlerinde öğle tatili bulunmazken sadece BİM cuma vaktinde kapalı oluyor. Resmi ve idari tatil günlerinde zincir marketlerin çalışma günleri ve saatleri değişkenlik gösterebiliyor. Bayrama özel indirim fırsatlarından faydalanmak isteyenler “BİM, A101, ŞOK bugün kapalı mı, çalışıyor mu” sorusuna cevap arıyor. Ayrıca evlerine en yakın Migros, Carrefour, Hakmar, Happy Center, Rammar gibi diğer marketleri tercih edecekler ise bayramda çalışma durumunu sorguluyor. Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başladı. Bayramda eczane, noter, ve diğer bazı kamu kurumları kapalı olacak. Peki Bayramın 1. günü marketler açık mı, kapalı mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

1/11Bayramda marketler açık mı BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour, Hakmar, Happy Center, Rammar Bayramın 1. günü (28 Haziran) çalışıyor mu Bugün marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak



Bayramın birinci günü marketlerin açık olup olmadığı merak eden vatandaşlar, arama motorları üzerinden sorgulama işlemlerine erkenden başladı. Türkiye’nin neredeyse her il ve ilçesinde faaliyet gösteren BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerin bayramda çalışma bilgisi araştırılan konulardan birisi oldu. Zincir market olmayan mahalle marketleri ve bakkalları genellikle bayramın birinci günü diğer günlere kıyasla daha geç işbaşı yapıyor. Bu durumda ise müşterilerin ilk tercihi zincir marketler oluyor. Özellikle A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketler bayram öncesinde kampanyalı ürünlere listelerinde yer vermişti. Kurban Bayramı’nda misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyenler ise alışveriş yapmak için marketlere gidecek. Alışveriş Merkezleri içerisinde olan marketlerin çalışma saatleri, AVM’ye göre değişkenlik gösteriyor. AVM’nin içinde bulunan marketler genellikle açılış saati 10.00 olduğundan bu saate göre hizmet veriyor. Peki Bayramın 1. günü marketler açık mı? Bayramda A101, BİM, ŞOK Migros, Carrefour, Hakmar, Happy Center, Rammar kapalı mı? İşte, konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

2/11BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramın 1. günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram ise 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da kutlanacak. Mahalle marketleri zincir olmadığından bayramda açılış ve kapanış saatleri farklılık göstermektedir. Bazı il ve ilçelerdeki marketler kapalı olurken bazıları ise bayram boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Türkiye’nin en fazla mağaza sayısına sahip olan marketlerinden birisi olan BİM, Kurban Bayramı’nın 1 ve 2. günü (28-29 Haziran) kapalı olacak. A101, ŞOK marketlerin ise bayramın ilk günü saat 12:00 kalan günlerde ise saat 09.00-21.00 arasında çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

A101’in resmi internet sayfasında yer alan bilgide “ Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir." ifadeleri yer alıyor.

 

3/11MARKETLER 29, 30 HAZİRAN VE 1 TEMMUZ’DA AÇIK MI

MARKETLER 29, 30 HAZİRAN VE 1 TEMMUZ’DA AÇIK MI?

Genellikle marketler bayramın birinci günü kapalı olacak. Zincir marketlerin bayramın ilk gününün ardından 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da açık olması bekleniyor.

Migros, Migros, Carrefour, Hakmar, Happy Center, Rammar gibi marketlerin resmi tatil ve dini tatillerde açık ve kapalı olma durumu değişiklik gösterebiliyor. Özellikle AVM içindeki marketler, bayramda hizmet verebiliyor. Alışveriş Merkezinin içinde bulunan marketlerin açılış saati genellikle 10.00 olmaktadır.

4/11BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.

5/11A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101’de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

6/11ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00’da açılırken akşam saat 21.00’de kapanmaktadır.

7/11MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir.

8/11CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ise birinci günü 13:00'den akşam 22:00'a kadar hizmet vermektedir. CarrefourSA marketleri haftanın 7 günü boyunca sabah 10.00 olduğu an açılmaktadır. Akşam ise 22.00’ye kadar alışveriş yapma imkanı sağlar.

9/11HAKMAR ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

HAKMAR ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Hakmar market zincirleri saat 09.00 ile 21.00 arasında hizmet sağlamaktadır. Haftanın 7 günü de çalışma saatleri aralığı bir farklılık göstermemektedir.

10/11HAPPY CENTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

HAPPY CENTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Happy Center mağazalarının 2023 yılında çalışma saatleri 09.00 ile 22.00 arasındadır. Happy Center servis saatleri ise 09.00 ile 21.00 arasındadır.

11/1128-29-30 HAZİRAN VE 1 TEMMUZ 2023 KAPALI OLAN YERLER

28-29-30 HAZİRAN VE 1 TEMMUZ 2023 KAPALI OLAN YERLER

Eczaneler (nöbetçi eczaneler hizmet veriyor)

Hastaneler (acil servisler 7-24 açık)

Aile Sağlığı Merkezleri

Noterler

Nüfus Müdürlükleri

SGK

Kaymakamlıklar

Valilikler

Belediyeler

Bankalar

Muhtarlıklar

 

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