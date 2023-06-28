BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramın 1. günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram ise 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da kutlanacak. Mahalle marketleri zincir olmadığından bayramda açılış ve kapanış saatleri farklılık göstermektedir. Bazı il ve ilçelerdeki marketler kapalı olurken bazıları ise bayram boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Türkiye’nin en fazla mağaza sayısına sahip olan marketlerinden birisi olan BİM, Kurban Bayramı’nın 1 ve 2. günü (28-29 Haziran) kapalı olacak. A101, ŞOK marketlerin ise bayramın ilk günü saat 12:00 kalan günlerde ise saat 09.00-21.00 arasında çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

A101’in resmi internet sayfasında yer alan bilgide “ Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir." ifadeleri yer alıyor.