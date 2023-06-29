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BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi tarihte tatil bitiyor? İşte 2023 Kurban Bayramı tatili günleri!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 01:53

Kurban Bayramı tatilinin ne zaman biteceği, başta çalışanlar olmak üzere milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kurban ibadetlerinin idrak edildiği yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başladı. Bayram tatilinin bu sene 9 gün olması nedeniyle, tatil bölgelerine ya da memleketlerine gidenler dönüş yolu için hazırlıklarına başlarken; Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusunun yanıtına odaklandı. İslam aleminde idrak edilen Kurban Bayramı 4 gün olarak idrak ediliyor. Ancak bayram tatili hafta sonlarıyla birleşerek uzatılmıştı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? İşte, 2023 Kurban Bayramı tatili günleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi tarihte tatil bitiyor İşte 2023 Kurban Bayramı tatili günleri

Bayram tatili ne zaman bitecek? sorusu Kurban Bayramı'nın ilk günü geride kalırken öne çıkan konulardan oldu. Müslümanların idrak ettiği 2023 Kurban Bayramı tatili bu sene 24 Haziran Cumartesi günü başladı. Bayram öncesi Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerini kullandı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi gün bitecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/4KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında şunları söyledi;

"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

3/4KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu bilgilere göre bayram tatili 2 Temmuz'da sona erecek. 3 Temmuz Pazartesi günü kamu kurumları ve resmi kurumlar normal çalışma düzenine dönecek.

4/4KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

 

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