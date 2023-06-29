BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi tarihte tatil bitiyor? İşte 2023 Kurban Bayramı tatili günleri!

Bayram tatili ne zaman bitecek? sorusu Kurban Bayramı'nın ilk günü geride kalırken öne çıkan konulardan oldu. Müslümanların idrak ettiği 2023 Kurban Bayramı tatili bu sene 24 Haziran Cumartesi günü başladı. Bayram öncesi Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerini kullandı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi gün bitecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.