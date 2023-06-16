SSK, BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4A SSK Bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü;
17-18 Haziran olanların 17 Haziran 2023 tarihinde,
19-20 Haziran olanların 18 Haziran 2023 tarihinde,
21-22 Haziran olanların 19 Haziran 2023 tarihinde,
23-24 Haziran olanların 20 Haziran 2023 tarihinde,
25-26 Haziran olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.