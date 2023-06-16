Kurban Bayramı emekli ikramiye ve aylığı için ödeme tarihi açıklandı. Kurban Bayramı 28 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de SSK, Bağkur ve EYT bayram ikramiyeleri bu tarihten önce hesaplara yatırılacak. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar? İşte konu hakkında ayrıntılar...