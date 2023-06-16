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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, Haziran'ın kaçında yatacak? Bakanlık takvimi duyurdu: İşte SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri...

Güncelleme Tarihi:

#Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihi#Emekli Bayram İkramiyeleri#SSK BAĞKUR Emekli Sandığı İkramiye Ödeme Günleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 12:36

Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi 2023, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklaması ile belli oldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından aylık alanlara hem bayram ikramiyeleri hem de maaşların erkenden ödenmeye başlanacak. Emekli ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre hesaplara geçecek. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? İşte Bakanlıktan gelen açıklamaya göre SSK, Bağkur ikramiye ödeme günleri...

1/4EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, Haziranın kaçında yatacak Bakanlık takvimi duyurdu: İşte SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri...

Kurban Bayramı emekli ikramiye ve aylığı için ödeme tarihi açıklandı. Kurban Bayramı 28 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de SSK, Bağkur ve EYT bayram ikramiyeleri bu tarihten önce hesaplara yatırılacak. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar? İşte konu hakkında ayrıntılar...

2/4KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin ödenmesine yarından itibaren başlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak.

3/4SSK, BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ

SSK, BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4A SSK Bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü;

17-18 Haziran olanların 17 Haziran 2023 tarihinde,

19-20 Haziran olanların 18 Haziran 2023 tarihinde,

21-22 Haziran olanların 19 Haziran 2023 tarihinde,

23-24 Haziran olanların 20 Haziran 2023 tarihinde,

25-26 Haziran olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

4/4EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, Haziranın kaçında yatacak Bakanlık takvimi duyurdu: İşte SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri...

4B Bağ-Kur kapsamında gelirve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

4C Emekli Sandığı kapsamında Aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

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