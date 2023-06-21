AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023 Bahar Dönemi AUZEF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AUZEF sınav sonuç tarihi

SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN?

Çevrim içi Bitirme sınavında bir derse ait sınav soru itirazınızı sınavınızı gerçekleştirdiğiniz gün içinde (dersin sınav tarihinde) Soru İtiraz” sekmesi (https://aos.istanbul.edu.tr/) üzerinden yapmanız gerekmektedir. Sınav soru itirazı için ayrıca sınav soruları yayımlanmayacaktır. İtiraz ettiğiniz dersin sınavında karşınıza gelen soru numarasını (sırasını) yazmayı unutmayınız. Sınav soru itirazının değerlendirmeye alınabilmesi için doğru kategorilerin seçilmesine, zorunlu tüm alanların doldurulmasına ve itiraz gerekçesinin açık şekilde yazılmasına dikkat ediniz.