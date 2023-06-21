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AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023 Bahar Dönemi AUZEF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AUZEF sınav sonuç tarihi

Güncelleme Tarihi:

#AUZEF Sınav Sonucu Sorgulama#Auzef Sınav Sonuçları#İstanbul Üniversitesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 01:25

AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı artık yapılacak duyuruda. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından AUZEF final sınavları 09-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde çevrim içi (online) gerçekleşti. e-Sınav sonrası adaylar AUZEF sınav sonuçları için beklentilerini arttırdı. Her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli sorunun yöneltildiği AUZEF final sınavı sonuçları yapılan değerlendirme sonrası https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecek. Gözler şimdi AUZEF sınav sonuç tarihinde. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AUZEF final sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, AUZEF sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih bilgisi.

1/4AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK | 2023 Bahar Dönemi AUZEF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir İşte AUZEF sınav sonuç tarihi

İstanbul Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Çevrim İçi (Online) gerçekleşen AUZEF final sınavları 18 Haziran'da sona erdi. Sınav sonrası gözler AUZEF sınav sonuç ekranına çevrildi. Öğrencilerin bitirme sınavında aldığı puan dönem sonu başarı notunu yüzde 70 oranında etkileyecek. AUZEF'ten yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe günü açıklanacak. Peki, AUZEF final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar.

2/4AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecek.

Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

3/4AUZEF TELAFİ VE MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI TARİHİ

AUZEF TELAFİ VE MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI TARİHİ

AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.

4/4SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN

SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN?

Çevrim içi Bitirme sınavında bir derse ait sınav soru itirazınızı sınavınızı gerçekleştirdiğiniz gün içinde (dersin sınav tarihinde) Soru İtiraz” sekmesi (https://aos.istanbul.edu.tr/) üzerinden yapmanız gerekmektedir. Sınav soru itirazı için ayrıca sınav soruları yayımlanmayacaktır. İtiraz ettiğiniz dersin sınavında karşınıza gelen soru numarasını (sırasını) yazmayı unutmayınız. Sınav soru itirazının değerlendirmeye alınabilmesi için doğru kategorilerin seçilmesine, zorunlu tüm alanların doldurulmasına ve itiraz gerekçesinin açık şekilde yazılmasına dikkat ediniz.

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#AUZEF Sınav Sonucu Sorgulama#Auzef Sınav Sonuçları#İstanbul Üniversitesi