AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023 Bahar Dönemi AUZEF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AUZEF sınav sonuç tarihi

İstanbul Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Çevrim İçi (Online) gerçekleşen AUZEF final sınavları 18 Haziran'da sona erdi. Sınav sonrası gözler AUZEF sınav sonuç ekranına çevrildi. Öğrencilerin bitirme sınavında aldığı puan dönem sonu başarı notunu yüzde 70 oranında etkileyecek. AUZEF'ten yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe günü açıklanacak. Peki, AUZEF final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar.