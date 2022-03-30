Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER

Arefe günü ne zaman 2022? Ramazan Bayramı arefe günü tarihi

#Ramazan Bayramı#Arefe Günü Ne Zaman 2022#Ramazan

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, tatil planlarını ve ziyaretlerini gerçekleştirmek isteyenler şimdiden arefe ve bayram tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, arefe ne zaman, hangi gün? İşte 2022 Ramazan Bayramı ve arefe günü tarihleri...

1/3Arefe günü ne zaman 2022 Ramazan Bayramı arefe günü tarihi

Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Bir ay boyunca oruç ibadetlerini idrak edecek olan vatandaşlar için arefe günü ve Ramazan Bayramı tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, arefe günü ne zaman 2022? İşte Diyanet takvimine göre Ramazan ayı ve Bayramı tarihleri hakkında bilgiler...

2/3AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2022

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

3/32022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan Bayramı#Arefe Günü Ne Zaman 2022#Ramazan