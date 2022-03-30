Arefe günü ne zaman 2022? Ramazan Bayramı arefe günü tarihi

Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı nisan ayında başlayacak. Bir ay boyunca oruç ibadetlerini idrak edecek olan vatandaşlar için arefe günü ve Ramazan Bayramı tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, arefe günü ne zaman 2022? İşte Diyanet takvimine göre Ramazan ayı ve Bayramı tarihleri hakkında bilgiler...