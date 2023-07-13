AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 (3. DÖNEM) || MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı olacak 2023?

AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Yüz binlerce öğrenci sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağını merak ediyordu. Çevrimiçi sınavlar Açık Öğretim Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabiliyor. AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. Her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5 olurken toplam 45 puana ulaşan öğrenciler dersi başarıyla tamamlamış olacak. Sınavlarda kopya çektiği, bilgi paylaşımı yaptığı veya şartları sağlamadığı halde sınava katıldığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Peki AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı olacak 2023? İşte AÖL sınav tarihleri 2023 (3. dönem)