AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 (3. DÖNEM) || MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı olacak 2023?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 3. dönem sınav sonuçları tarihi, mezuniyet vb. durumu olan öğrenciler tarafından merak ediliyor.
AÖL sınavları 9 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak. Bakanlık henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı.
Ancak genellikle online sınavlar tamamlandıktan sonra 5 iş günü içerisinde sınavın düzenlenmesine ve sorulara yönelik itirazlar alınıyor. İtiraz değerlendirme işlemlerinin sona ermesinin ardından en fazla 1 hafta içerisinde online sınav sonuçlarının duyurulması bekleniyor.