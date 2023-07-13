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AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 (3. DÖNEM) || MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı olacak 2023?

Güncelleme Tarihi:

#AÖL Sınav Tarihleri 2023#AÖL 3. Dönem#AÖL 3. Dönem Sınavı Online Mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 14:38

AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 AÖL sınavları için Temmuz ayında yapılacağı bilgisini paylaşmıştı. AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi sağlanacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken en az 45 alan öğrenci dersi başarıyla tamamlamış olacak. Adaylar ise AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı olacak 2023? İşte, AÖL sınav tarihleri 2023!

1/6AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 (3. DÖNEM) || MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı olacak 2023

AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Yüz binlerce öğrenci sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağını merak ediyordu. Çevrimiçi sınavlar Açık Öğretim Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabiliyor. AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. Her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5 olurken toplam 45 puana ulaşan öğrenciler dersi başarıyla tamamlamış olacak. Sınavlarda kopya çektiği, bilgi paylaşımı yaptığı veya şartları sağlamadığı halde sınava katıldığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Peki AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı olacak 2023? İşte AÖL sınav tarihleri 2023 (3. dönem)

2/6AÖL 3. DÖNEM SINAVI ONLİNE MI 2023

AÖL 3. DÖNEM SINAVI ONLİNE MI 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı Açık lise 3. dönem kararını duyurdu. Daha önce yayınlanan takvimde sınavların Temmuz ayında e-Sınav şeklinde yapılacağını açıklamıştı.

Bu ay Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Online sınav ekranı öğrenciler için 13 gün boyunca açık kalacak.

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin sınavları ise farklı tarihlerde yapılacak. Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz tarihinde başlayacak ve 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

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3/6AÖL SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem online sınavlar normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü saat 09:30’da başlayacak. AÖL sınavlarına son giriş tarihi ise 9 Ağustos 2023 olarak belirlendi. Saat 23:59’dan sonra online sınav ekranı kapanacak. Açık Öğretim Lisesi sınav gününün uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Belirlenen takvim doğrultusunda adayların sınavları tamamlaması talep ediliyor.

4/6AÖL ONLİNE SINAVLARA GİRİŞ NASIL YAPILIR

AÖL ONLİNE SINAVLARA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

AÖL 3. dönem sınavları AÖK Bilgi Yönetimi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar belirlenen sınav takvimi doğrultusunda resmi internet sayfasından T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav ekranına ulaşabilecek.

Şifrelerini unutan veya yeni kayıt yaptırdığı için bilmeyen adaylar 444 06 32 numaraları telefondan şifre hakkında gerekli bilgileri alabilirler.

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5/6AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK, KAÇ SORU

AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK, KAÇ SORU?

Öğrencilerin sorumlu olduğu her dersten soruları cevaplandırması için 25 dakika sınav süresi olacak. Online sınavlarda elektrik kesintisi, bağlantı problemleri vb. sorunlarla karşılaşan öğrenciler, sınav ekranına tekrar giriş yaparak sınavlarına kaldıkları yerden devam edebilirler.

Açık Öğretim Lisesinde öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 sınav sorusu yöneltilmektedir. Online sınav ekranında çoktan seçmeli (test) soruları sorulur.

 

6/6AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 3. dönem sınav sonuçları tarihi, mezuniyet vb. durumu olan öğrenciler tarafından merak ediliyor.

AÖL sınavları 9 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak. Bakanlık henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı.

Ancak genellikle online sınavlar tamamlandıktan sonra 5 iş günü içerisinde sınavın düzenlenmesine ve sorulara yönelik itirazlar alınıyor. İtiraz değerlendirme işlemlerinin sona ermesinin ardından en fazla 1 hafta içerisinde online sınav sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

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