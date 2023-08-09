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AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023 BELLİ OLDU MU? MEB AÖL (Açık Lise) 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç?

Güncelleme Tarihi:

#AÖL Sınav Sonuçları Tarihi#AÖL 3. Dönem Sınav Sonuçları#AÖL Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 10:20

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Çalışan veya açıktan lise eğitimi almak isteyen öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları bugün sona eriyor. Online sınavlara 9 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59’a kadar giriş yapılabilecek. Ancak sistemde yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle adayların sınavlarını daha erken tamamlaması tavsiye ediliyor. Açık Lise 3. dönem sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltildi. Sınav değerlendirmesi ve puan hesaplaması yapılırken yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. Sınavlarda bilgi paylaşımı, kopya çektiği ve kayıt aldığı tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL sınav sonuçları tarihine ilişkin bilgiler…

1/6AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023 BELLİ OLDU MU MEB AÖL (Açık Lise) 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak Ders geçme notu kaç



AÖL sonuçları sınavların bitmesine saatler kala adayların gündeminde yer alıyor. Özellikle mezuniyet kredisini tamamlamak isteyen öğrenciler, sınavlara yoğun katılım gösterdi. 28 Temmuz günü başlayan sınavlar bugün (9 Ağustos) sona erecek. Sınavların ardından ise değerlendirme işlemleri başlayacak. Sınavlarını başlatan ancak belirlenen 30 dakikalık sınav süresinde herhangi bir cevaplama yapmayan adayın notu ‘’0’’ olacak. Sınavlarda tüm sorulara doğru yanıt veren öğrenciler 100 tam puan alacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık lise ders geçme notu ise 45 olarak belirlendi. 4 yanlış 1 doğruyu götürmediğinden en az 9 (dokuz) soruya doğru yanıt veren öğrenci başarı notuna ulaşmış olacak. Başvuru şartlarını taşımaması, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, teknik hilelerle sınavı duraklatması veya kuralları ihlal etmesi gibi durumlarda sınav geçersiz sayılacak. Sınav sonrası ise uygulanmasına ilişkin itirazlar başlayacak. Peki AÖL sınav sonuçları tarihi ne zaman? AÖL sonuçları nereden sorgulanır? İşte, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarına ilişkin detaylar

2/6AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU MU

AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

AÖL sınav sonuçları 9 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler sınav gününün son saatine (23.59) kadar sınavlarını tamamlayabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı sınav sorularına ve uygulanmasına ilişkin itirazları sınavın tamamlanmasının ardından (beş) takvim günü içerisinde alacak. Sınav değerlendirme işlemlerine itiraz sona erdikten sonra başlanacak.

Henüz 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak sınav sonuçlarının en geç Ağustos ayının üçüncü haftasına kadar erişime açılmış olması bekleniyor.

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3/6AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖL sınav sonuçları, online sınav sisteminde olduğu gibi AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden ilan edilecek. Adaylar öğrenci numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek.

AÖL 3. dönem sınavı soruları ve cevapları yayınlanmayacak. Adaylar AÖL sınav sonuç ekranında sınavdan kaç puan elde ettiklerini görüntüleyebilecek. Değerlendirme sonunda hatalı soru veya sorular çıkması durumunda soruların puan değeri yeniden hesaplanacak ve sonuçlar duyurulacak.

4/6AÖL 2023-2024 DERS GEÇME NOTU KAÇ

AÖL 2023-2024 DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Liselerinde ders geçme notu alt sınırı 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır.

AÖL sınavlarında değerlendirme yapılırken yanlış cevaplar doğru yanıtları götürmez. Dolayısıyla 3. dönem sınavları puan hesaplaması yapılırken 4 yanlış 1 doğru yanıtı saf dışı bırakmayacak.

 

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5/6AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023 BELLİ OLDU MU MEB AÖL (Açık Lise) 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak Ders geçme notu kaç

Açık lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda adayların doğru yanıt verdikleri her sorunun puan olarak karşılığı 5 olacak. Dolayısıyla sınavlarda en az 9 soruya doğru yanıt veren aday dersi başarıyla tamamlanacak. Diğer puan hesaplamaları ise şu şekilde;

Önemli: Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

10 doğru yanıt 50 puan
11 doğru yanıt 55 puan
12 doğru yanıt 60 puan

 

6/6HANGİ DURUMLARDA SINAV GEÇERSİZ SAYILACAK

HANGİ DURUMLARDA SINAV GEÇERSİZ SAYILACAK?

Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava katılan, öğrencinin yerine başkasının sınava katılması, öğrencinin teknik hile kullanarak sınavı tamamlaması, sınav sırasında ekran dışında çıkması, sınav kurallarını ihlal etmesi, öğrencinin aynı eğitim yılı ve dönemi içerisinde daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarda sınavı geçersiz sayılacak.

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