AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023 BELLİ OLDU MU? MEB AÖL (Açık Lise) 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç?

AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU MU?
AÖL sınav sonuçları 9 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler sınav gününün son saatine (23.59) kadar sınavlarını tamamlayabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı sınav sorularına ve uygulanmasına ilişkin itirazları sınavın tamamlanmasının ardından (beş) takvim günü içerisinde alacak. Sınav değerlendirme işlemlerine itiraz sona erdikten sonra başlanacak.
Henüz 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak sınav sonuçlarının en geç Ağustos ayının üçüncü haftasına kadar erişime açılmış olması bekleniyor.