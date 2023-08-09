AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023 BELLİ OLDU MU? MEB AÖL (Açık Lise) 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç?





AÖL sonuçları sınavların bitmesine saatler kala adayların gündeminde yer alıyor. Özellikle mezuniyet kredisini tamamlamak isteyen öğrenciler, sınavlara yoğun katılım gösterdi. 28 Temmuz günü başlayan sınavlar bugün (9 Ağustos) sona erecek. Sınavların ardından ise değerlendirme işlemleri başlayacak. Sınavlarını başlatan ancak belirlenen 30 dakikalık sınav süresinde herhangi bir cevaplama yapmayan adayın notu ‘’0’’ olacak. Sınavlarda tüm sorulara doğru yanıt veren öğrenciler 100 tam puan alacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık lise ders geçme notu ise 45 olarak belirlendi. 4 yanlış 1 doğruyu götürmediğinden en az 9 (dokuz) soruya doğru yanıt veren öğrenci başarı notuna ulaşmış olacak. Başvuru şartlarını taşımaması, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, teknik hilelerle sınavı duraklatması veya kuralları ihlal etmesi gibi durumlarda sınav geçersiz sayılacak. Sınav sonrası ise uygulanmasına ilişkin itirazlar başlayacak. Peki AÖL sınav sonuçları tarihi ne zaman? AÖL sonuçları nereden sorgulanır? İşte, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarına ilişkin detaylar