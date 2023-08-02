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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman bitiyor, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL sınav tarihleri

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#AÖL 3. Dönem#AÖL 3. Dönem Sınavları#AÖL 3. Dönem Sınav Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 13:11

MEB Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları online olarak devam ediyor. Lise eğitimini dışardan tamamlayan öğrenciler, 28 Temmuz'da AÖL 3. dönem sınavlarına katılım göstermeye başladı. MEB tarafından duyurulan sınav takvimine göre AÖL 3. dönem sınavları Ağustos ayında sona erecek. AÖL 3. dönem sınavları ne zaman bitiyor, hangi tarihte? 2023 AÖL sınav tarihleri

1/4AÖL 3. dönem sınavları ne zaman bitiyor, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 AÖL sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığınca Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı. Lise eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler için AÖL sınavları online olarak tamamlanacak. Ardından AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklanacak. AÖL 3. dönem sınavlarında çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testlere yanıt arayacak. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman bitiyor, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL sınav giriş ekranı ve tarihleri

2/4AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 28.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 18.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

 

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3/4AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK

AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK?

Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacaktır.

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi” sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak işlem yapılacaktır.

4/4AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 9 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.

İtirazlar tamamlandıktan sonra değerlendirme işlemleri başlayacak. Ancak sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının en geç Ağustos ayı sonuna kadar erişime açılması bekleniyor.

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