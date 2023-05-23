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AÖL 3. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2023 || AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman?

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#AÖL 3. Dönem#AÖL 3. Dönem Kayıt#AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 11:23

Lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hakkında araştırmalara devam ediyor. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemi 16 Mayıs'ta başlamıştı. Kayıt yaptıracak olan öğrenciler AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman bitiyor merak ediyor. AÖL 3. Dönem kayıt ve kayıt yenileme ücreti halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına yatırılacak. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri 2023

1/4AÖL 3. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2023 || AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak AÖL 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman

AÖL 2. dönem sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler AÖL 3. dönem kayıt tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre AÖL 3. Dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Öte yandan 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak ödenecek. AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte detaylar...

2/4AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN

AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

3/4AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için “sınav katılım ücretini” ödemek zorundadır. 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

4/4AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınav takvimi henüz MEB tarafından paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

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