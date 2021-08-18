Son dakika… Kaskolu otomobili olanlar dikkat! Fiyatlar düştü… Pert durumunda ne olacak?

Sıfır otomobillerde ÖTV matrahlarında değişikliğe gidildi. Bu sayede birçok otomobilin fiyatı da değişmiş oldu. Fiyatların değişmesiyle birlikte kaskolarda da prim ve teminatlar değişti. ÖTV’de güncelleme yapılmadan önce 300 bin liraya alınan bir otomobil, ÖTV güncellemesi sonrası 250 bin liraya satılmaya başlandı.



ÖTV öncesi kasko yapılan otomobilin perte çıkması halinde sigorta şirketi 300 bin lira ödemesi gerekirken bugün perte çıkarsa 250 bin lira ödemiş olacak.

Türkiye Sigortalar Birliği’nin web sitesinde tüm yaş, marka ve model otomobillerin kasko değeri bulunuyor. Sıfır otomobillerde kasko değeri rayiç satış fiyatı üzerinden belirleniyor. Bugün bayiden çıkan ve bir yıl içinde kaza yapıp perte ayrılan otomobil için kaza anındaki sıfır otomobil bedeli sigortalının hesabına yatırılıyor.

Uzmanlar, ÖTV öncesinde yapılan poliçelerde eğer otomobilin fiyatı değişmişse pert anında düşen fiyat üzerinden sigorta şirketlerinin ödeme yapacağını söyledi. 2019 yılından bu yana hemen her ay artan otomobil fiyatları nedeniyle sigorta şirketlerinin mağdur olduğunu, 150 bin lira bedelle yapılan otomobilin yıl içinde fiyatının yükselmesinden dolayı 200 bin lira tazminatlar ödendiğini belirttiler.

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SIFIR FİYATLARI GERİLEYEN OTOMOBİLLERE DÜŞÜK TAZMİNAT



Otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi’nde güncellemeler yapıldı. Otomotiv distribütörleri de fiyatlarını değiştirdi. Böylece kaskolarda da önemli değişiklik ortaya çıkmış oldu. ÖTV güncellemesinden önce 300 bin lira fiyatı olan otomobil 250 bin liraya düştü. Arada 50 bin lira bir fark oluştu. ÖTV güncellemesinden önce yapılan kaskolar 300 bin lira teminat üzerinden gerçekleştirildi ve primleri de küçük bir miktar yüksek çıktı. ÖTV güncellemesinden sonra ise poliçeler 250 bin lira üzerinden gerçekleştirildi. Ancak herhangi bir pert durumunda otomobile ödenecek para da 250 bin liraya geriledi.

FİYATLAR ARTARKEN SİGORTALAR YÜKSEK TAZMİNATLAR ÖDEDİ



Bu durum hem tüketici hem de sigorta şirketleri için sorun oluşturdu. Pandemiden bu yana yükselen otomobil fiyatları nedeniyle hemen her ay kasko teminat tutarları yükseliyordu. Sıfırı 150 bin liraya alınan ve aynı yıl içinde perte çıkan otomobiller için gelen zamlar nedeniyle 200 bin lira tazminatlar ödendiği oldu. Bundan dolayı sigorta şirketleri düşük prim alıp yüksek riski teminatlandırmış oldu. Şu anda yaşanan durum da vatandaşlar için aynı olsa da ödenen prim farkı küçük olduğundan göz önüne alınmayabiliyor. Poliçe iptal edilip yeniden yapılması halinde çok küçük farkla yeni poliçe yapılabilir.







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SIFIR ARAÇ YOK, TAZMİNATLA OTOMOBİL ALINAMIYOR



Kaza sonrası düşük tazminat ödenmesi sorunuyla karşı karşıyayız. Bu durum hesaplanmış değil. Tüketici açısından şunu söyleyebiliriz, 3 ay sonra fiyatlar yine eski seviyelerine gelecektir. 3 ay sonra bu fiyatlara otomobil bulamayacağız. Sigortadan gelen parayla şu anda sıfır otomobil almak da mümkün olmuyor. Araç yokluğundan sıfır otomobil alınamıyor, mecburen ikinci ele yönelim başlıyor.



SİGORTA ŞİRKETLERİ YAPICI OLMALI



Sigorta şirketleri tüketici lehine yapıcı olması tavsiye edilebilir. Vatandaş iki taraftan kıskaca düşmüyor oluyor. Fiyatlar düştüğünde sıfır araç bulamıyor, ikinci elde de piyasada sıfır araç kalmadığı için fiyatlar yükseliyor. Bu durumda vatandaşların sigortadan aldığı parayla sıfır otomobil alma şansı kalmıyor.

ÖTV’DE NELER DEĞİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 1600 cm3 silindir hacmine kadar olan binek otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranına esas matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi.



Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92–150 bin lira olarak belirlendi.

Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasındaki binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı.

Aynı motor silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 50 ÖTV oranına esas 85 bin ile 135 bin lira aralığındaki matrah limitleri de 114-170 bin lira aralığına çekildi.

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