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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.08.2021 - 07:06 | Son Güncelleme:

Son dakika... Otomobillerde ÖTV matrahı artırıldı! İşte yeni oranlar

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Son dakika... Otomobillerde ÖTV matrahı artırıldı! İşte yeni oranlar

Sıfır otomobil satışlarında kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yapıldı. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45,  yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı. İşte ÖTV'de yeni oranlar...

Sıfır otomobil alımı yapacak olanlara iyi haber geldi. Özel Tüketim Vergisi matrahları yukarı çekildi. Böylece çıplak fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi.

İŞTE YENİ ORANLAR

Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki  matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan  motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.

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Fiyatlar güncellendi İşte en ucuz sıfır otomobil
Fiyatlar güncellendi! İşte en ucuz sıfır otomobil

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45,  yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.

BAZI MODELLERDE FİYATLAR DÜŞEBİLİR

Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların baz modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Yapılan güncelleme ile birlikte bazı modellerde yüzde 16'ya varan indirimlerin yapılması imkanı gerçekleşti. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek. Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor.

İkinci el piyasasında da fiyatların böylece aşağı çekilmesi sağlanmış olacak.

Son dakika... Otomobillerde ÖTV matrahı artırıldı İşte yeni oranlar

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