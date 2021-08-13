Son dakika... ÖTV kararından sonra otomobillerde 50 bin liraya varan düşüş! Yeni fiyatları tek tek hesapladık
ÖTV matrahlarında büyük düşüş yaşandı. Yüzde 80 ÖTV dilimine giren birçok model yüzde 50 ÖTV dilimine girmeye başladı. Böylece sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan indirimler gerçekleşmiş olacak.
Sıfır otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi bazı modellerde düşürüldü. Özel Tüketim Vergisi matrahının değiştirilmesiyle birlikte piyasada en çok rağbet gören modellerin sıfır fiyatı 50 bin lira civarında geriledi.
Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor. Henüz fiyat listelerini güncellemeseler de ÖTV oranlarını sizler için hesapladık.
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İŞTE YENİ MATRAHLAR
Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.