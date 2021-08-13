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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... ÖTV kararından sonra otomobillerde 50 bin liraya varan düşüş! Yeni fiyatları tek tek hesapladık
GeriEkonomi Son dakika... ÖTV kararından sonra otomobillerde 50 bin liraya varan düşüş! Yeni fiyatları tek tek hesapladık
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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 - 08:45 | 

Son dakika... ÖTV kararından sonra otomobillerde 50 bin liraya varan düşüş! Yeni fiyatları tek tek hesapladık

ÖTV matrahlarında büyük düşüş yaşandı. Yüzde 80 ÖTV dilimine giren birçok model yüzde 50 ÖTV dilimine girmeye başladı. Böylece sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan indirimler gerçekleşmiş olacak.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1

Sıfır otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi bazı modellerde düşürüldü. Özel Tüketim Vergisi matrahının değiştirilmesiyle birlikte piyasada en çok rağbet gören modellerin sıfır fiyatı 50 bin lira civarında geriledi.

Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor. Henüz fiyat listelerini güncellemeseler de ÖTV oranlarını sizler için hesapladık.

2

İŞTE YENİ MATRAHLAR

Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.

3

FİYATI DÜŞEN MODELLER

Fiat Egea 1.4 Fire

Çıplak fiyatı: 90.339 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira

Yeni KDV: 23 bin 578 lira

4

Renault Megane Joy 1.3 TCe

Çıplak fiyatı: 109.228 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira

Yeni KDV: 29 bin lira

5

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel

Çıplak fiyatı: 136.040 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira

Yeni KDV: 36 bin 730 lira

6

Dacia Duster 1.5 dizel

Çıplak fiyatı: 142.655 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira

Yeni KDV: 38 bin 516 lira

7

Honda Civic 1.6 Elegance

Çıplak fiyatı: 147.175 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira

Yeni KDV: 39 bin 737 lira

8

Hyundai i10

Çıplak fiyatı: 91.723 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira

Yeni KDV: 23 bin 939 lira

Hyundai Elantra

Çıplak fiyatı: 108.947 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira

Yeni KDV: 29 bin 415 lira

9

KIA Sportage

Çıplak fiyatı: 137.900 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira

Yeni KDV: 37 bin 233 lira

10

Nissan Juke

Çıplak fiyatı: 137.382 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira

Yeni KDV: 37 bin 93 lira

11

Opel Astra HB

Çıplak fiyatı: 136.299 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira

Yeni KDV: 36 bin 800 lira

12

Seat Leon

Çıplak fiyatı: 108.757 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira

Yeni KDV: 29 bin 364 lira

13

Volkswagen Golf

Çıplak fiyatı: 136.158 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira

Yeni KDV: 36 bin 762 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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