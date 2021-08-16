Son dakika... ÖTV ile fiyatlar düştü! İkinci elde fırsatçılar fiyat artırdı... İşte satış rakamları

Sıfır otomobillerde Özel Tüketim Vergisi matrahları yeniden düzenlendi. Bu sayede birçok otomobil ÖTV alt dilimine dahil oldu. Böylece fiyatlarda 50-60 bin lira arasında düşüşler gerçekleşti.

Satışları rekorlar kıran sıfır otomobil piyasasına daha da canlılık katacak olan bu gelişme sonrasında ikinci el piyasasında beklenen düşüş henüz gerçekleşmedi. Bayilerin 300 bin liralık otomobillerin fiyatlarını 250 bin liraya kadar düşürmesine rağmen fırsatçılık peşinde koşan ikinci el kurnazları kullanılmış otomobilleri 50 bin lira daha fazlaya satmaya devam ediyor.

İlan sitelerine girildiğinde birçok ilanda fiyatların değiştirilmediği, ekstraları olduğu iddiasıyla 50-60 bin lira fazladan fiyatla satıldığı görülüyor. Hatta 2020 model yani 1 yaşını aşmış otomobillerin de fiyatları sıfırlarından daha yüksek yazılmaya başlandı.

OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT EDİN

İkinci el otomobil alırken sıfır fiyatlarını araştırarak rayiç bedeli ortaya çıkarmanız gerekiyor. Sıfırından daha pahalıya satılan otomobili almak yerine bayilere giderek ilk sahibi olacağınız aracı alabilirsiniz. Böylece hem garanti şartlarından eksiksiz yararlanmış olursunuz. Ayrıca sıfır otomobilin ilk kullanıcısı olacağınız için daha önceden otomobilde bir sorun yaşanmış mı yaşanmamış mı gibi sorular aklınıza takılmaz.

‘VATANDAŞ STOKLUYOR’

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, vatandaşların otomobilleri yatırım aracı olarak gördüğünü ve stokladığını söyledi. Şahin, galericilerin ellerinde otomobil bulundurmadığını, bayilerde de otomobil kalmadığını ancak satışa çıkan otomobilleri vatandaşların alarak yatırım aracı olarak kullandığını belirtti.

Şahin’in açıklamaları şöyle:

FİYATLAR DÜŞER Mİ?

İkinci el olayını şöyle anlatmak lazım. Vatandaştan tepki oluşuyor. Satan siz alan ben. Biz aracımızı satarken fiyatımızı indirmediğimiz sürece piyasadan fiyat indirmek hayal oluyor. ÖTV matrahından dolayı oluşan indirim kimsenin malının fiyatını düşürmeyecektir. İhtiyacı olan satacak, piyasanın istediği fiyattan satar.

FİYATLAR 3 AYDA ESKİ YERİNE GELİR

3 ayda fiyatlar eski yerine gelir. Otomotiv sektörü öngörüsüz bir sektör. Ortada stok yok, araç yokluğu yaşıyoruz. Bu yıl 300 bin otomobil satıldı. 2-3 ayda satılanlar 2020 modeldi, sonra 2021 satıldı. 2021 model otomobil satışı 3-4 aydır sadece 10 bin adet.

VATANDAŞ OTOMOBİLİ YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜYOR

Geçen yıl 200 bin lira olan otomobilin fiyatı bugün 400 bin lira. Vatandaş bu işi yatırım aracı olarak görmeye başladı. Büyük hata aslında ama ülkemizde bu hale geldi. Otomobil ihtiyaçtır. Ülkemizde durum değişti. Kullanın satın ama yine kar ediyorsunuz. Vatandaş stok yapmaya başladı.

ŞAHISLAR FIRSATÇILIK YAPIYOR

İstanbul'da galeri sahibi olan Cumhur Halıcı, fiyat artışlarını yetkisi olmayan ancak galerici gibi çalışan şahısların fırsatçılık yapmasına bağladı. Stoklarda olmayan otomobillerin ikinci ellerinin yüksek fiyattan satıldığını belirten Halıcı, belgesi olan yerlerden otomobil ticaretinin yapılması gerektiğini söyledi.

Halıcı'nın açıklamaları şöyle:



Biz 1980’leri yaşamış insanız. Eskiden otomobiller karaborsa satılırdı, o devrin otomobilleri olan Doğan, Şahin piyasada bulunmazdı. Alan da katbekat fazlasına satışa koyardı. Şu anda şahıslar fırsatçılık yapıyor, stoklarda bulunmayan otomobillerin fiyatlarını yüksekten ikinci el olarak satıyorlar. Kendilerine vergi çıkmaması için de bazı galericilerle anlaşıp öyle satış gerçekleştiriyorlar. Galericiler için çıkan düzenleme yürürlüğe girmedikçe böyle fırsatçılıklar görülebilir. Tüm belgelerimiz var, TSE belgesi ekspertiz şirketlerinden de ekspertizlerimizi yaptırıyoruz. Ancak bazı şahıslar el altından otomobil ticareti yapıp piyasada dalgalanmalara neden oluyor.

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