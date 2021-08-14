Otoda ÖTV indirimi! Otomobillerin fiyatı düşüyor

Türkiye otomotiv sektöründe son ayların en çok konuşulan gündem maddelerinden bir tanesi ÖTV matrah dilimleriydi. Döviz kurlarının değişimi ile birlikte alt ÖTV dilimlerindeki araçların üst dilime girmesi, yalnızca otomatik vites seçeneği için bile aradaki fiyat farkının 40-50 bin TL’lere çıkması sebebiyle özellikle markalar bir düzenleme talep ediyordu.

Geçtiğimiz ay başında, 2 Temmuz tarihli Hürriyet gazetesinde bu beklenti için somut adımların gelmekte olduğunu yazmıştı. Ve beklenen adım gece yarısı açıklaması ile geldi. Resmi Gazete’de de yayımlanan kararname ile ÖTV matrah dilimlerinde düzenlemeye gidildi.

İŞTE YENİ ORANLAR

Buna göre, 1.600 cc silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti (vergilendirme öncesi fiyatı) 85 bin TL’den 92 bin TL’ye, matrah limiti 85 bin TL’yi aşıp 130 bin TL’yi geçmeyen ve yüzde 50’lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. Motor silindir hacmi 1.600 cc’yi geçen, 2.000 cc’yi geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80’lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.



MODEL KALMAMIŞTI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, konu ile ilgili Hürriyet’e verdiği demeçte, “En düşük vergi dilimine giren araç adedi neredeyse yok olma seviyesine gelmişti. Biz de ODD olarak uzun bir süredir bu değişimi talep ediyorduk. Yüzde 3’le yüzde 16 arasında bir anahtar teslim fiyatına yansıma olacak. Bu karardan dolayı mutluyuz ve teşekkür ediyoruz ancak vergilendirme sisteminin topyekün değişerek daha çağdaş bir sisteme geçilmesi gerekliliği bulunuyor” dedi.



‘ARAÇ FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK’

YENİ alınan kararla birlikte bazı markaların baz modellerinde fiyatlar gerileyecek. Ancak markaların da hazırlıksız yakalandığı bu durum ile matematik hesapları yapılmaya başlandı; fiyat listeleri güncellemeye alındı. Yapılan güncelleme ile birlikte bazı modellerde yüzde 16’ya varan indirimlerin gerçekleşeceği vurgulanıyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, “Bu düzenleme sayesinde içten yanmalı motora sahip araçların anahtar teslim fiyatı 320 bin TL’ye kadar olanlarında 40 bin ile 53 bin TL arasında bir ucuzlama olacağı görülüyor. Hibrit modellerde yapılan ÖTV matrah düzenlemesi de hibrit modellere olan talebi canlandıracak nitelikte ve özellikle çevre koruması için de olumlu katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.



İKİNCİ EL FİYATLARI DA ETKİLENECEK

SIFIR araç fiyatlarının bu gelişmeden sonra gerileyecek olması ikinci el piyasasını da etkisi altına alacak. ÖTV’de matrah değişiminin doğrudan ve dolaylı sonuçlarının ortaya çıkması bekleniyor. İkinci el fiyatları üzerinde ortaya çıkacak ilk sonuç, sıfır fiyatları düşen otombillerin ikinci el fiyatlarında da benzer oranda düşüş yaşanacağı gerçeği. Ancak bir de dolaylı sonuç konuşuluyor. Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi fiyatların düşüşü ile talep patlaması yaşanma ihtimali, devam eden çip krizi sebebiyle arz sıkıntısı yaratabilir. Bu da yeniden tüketicinin ikinci ele yönelmesi ve fiyatların yükselmesine sebep olabilir.



SATIŞLAR DÜŞTÜ, MATRAH KARARI GELDİ

SENE başından bu yana ciddi talep artışı ile ilerleyen otomotiv pazarında temmuz ayının beklenenin çok altında kaması matrah düzenlemesi kararını hızlandırdığı görüşü de var. 4 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan haberimizde ÖTV matrahındaki düzenleme ile ilgili görüşlerine yer verdiğimiz ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, “Satış temposunun beklenenin üzerinde devam etmesi BDDK kararlarını gündeme getirdi. Biz sürekli olarak hem ODD hem de OSD olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve bu talebimizi gündeme getiriyoruz” demişti.

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