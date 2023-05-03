Seçim günü resmi tatil mi? 14 Mayıs resmi tatil mi, mesai yatar mı?

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Resmi tatil günleri, mevzuatta yayımlanan tarihlerde gerçekleşmektedir. Resmi tatillerde çalışanlar, mesai yapmaları halinde belirli oranda bir mesai ücreti almaktadır. Peki, seçim günü resmi tatil mi? İşte, 14 Mayıs resmi tatil mi sorusunun cevabı
seçim günü, resmi tatil değildir. Mevzuatta bu konu hakkında herhangi bir bilgi yer almamaktadır.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
İşte, 2023 resmi tatiller listesi;
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar