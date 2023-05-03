Seçim günü resmi tatil mi? 14 Mayıs resmi tatil mi, mesai yatar mı?

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Resmi tatil günleri, mevzuatta yayımlanan tarihlerde gerçekleşmektedir. Resmi tatillerde çalışanlar, mesai yapmaları halinde belirli oranda bir mesai ücreti almaktadır. Peki, seçim günü resmi tatil mi? İşte, 14 Mayıs resmi tatil mi sorusunun cevabı

seçim günü resmi tatil mi?

seçim günü, resmi tatil değildir. Mevzuatta bu konu hakkında herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

İşte, 2023 resmi tatiller listesi;



Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma



Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı



Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba



Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe



Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi



Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi



Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar



