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Seçim günü resmi tatil mi? 14 Mayıs resmi tatil mi, mesai yatar mı?

Güncelleme Tarihi:

#Seçim Günü#Seçim Günü Resmi Tatil Mi#14 Mayıs Resmi Tatil Mi
Seçim günü resmi tatil mi 14 Mayıs resmi tatil mi, mesai yatar mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 10:08

14 Mayıs resmi tatil mi sorusu, o gün çalışacak olan pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özel sektörde veya kamunun bazı bölümlerinde o gün çalışmak durumunda olan pek çok vatandaş, seçim günü resmi tatil mi sorusuna cevap arıyor. Peki, 14 Mayıs resmi tatil mi, mesai yatar mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Resmi tatil günleri, mevzuatta yayımlanan tarihlerde gerçekleşmektedir. Resmi tatillerde çalışanlar, mesai yapmaları halinde belirli oranda bir mesai ücreti almaktadır. Peki, seçim günü resmi tatil mi? İşte, 14 Mayıs resmi tatil mi sorusunun cevabı 

seçim günü resmi tatil mi?

seçim günü, resmi tatil değildir. Mevzuatta bu konu hakkında herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

İşte, 2023 resmi tatiller listesi;

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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