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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (26 MAYIS 2024) | Resmi Gazete kararları neler? Sınav yönetmelikleri değişikliği yayınlandı!

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#Resmi Gazete Kararları#Atama Kararları#Resmi Gazete Atamaları
RESMİ GAZETEDE BUGÜN (26 MAYIS 2024) | Resmi Gazete kararları neler Sınav yönetmelikleri değişikliği yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 02:42

Resmi Gazete kararları 26 Mayıs 2024 belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Peki, bugün Resmi Gazete kararları neler? İşte, 26 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları ve ayrıntılı bilgiler.

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Resmi Gazete atama kararları 26 Mayıs tarihinde gündeme geldi. Resmi Gazete'nin yayımlanan sayısında, Balıkesir Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi yönetmelikleri yayınlandı. 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete kapsamında meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararlar halkla paylaşılıyor. İşte, 26 Mayıs 2024 Resmi Gazete'de yer alan kararlar ve ayrıntılar.

26 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Maltepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Marmara Üniversitesi Halit Refiğ Sinema ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

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–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/5)

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#Resmi Gazete Kararları#Atama Kararları#Resmi Gazete Atamaları

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