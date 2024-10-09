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Resmi Gazete kararları 9 Ekim 2024 | Bugünkü Resmi Gazete atamaları ve kararları neler? Hakim ve savcı atamaları yayınlandı!

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#Resmi Gazete Kararları#Hakim Ve Savcı Atamaları#9 Ekim Resmi Gazete
Resmi Gazete kararları 9 Ekim 2024 | Bugünkü Resmi Gazete atamaları ve kararları neler Hakim ve savcı atamaları yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 01:34

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan HSK’ya ait atama kararları hakim adayı Kürşat Boyvat, Sinop Ayancık Hakimliğine, hakim adayı Nihan Özden, Şırnak Beytüşşebap Hakimliğine ve cumhuriyet savcısı adayı Ebru Kilit, Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığına atandı. Öte yandan Resmi Gazete'de yaş çay üreticilerine 2024 yılı yaş çay fark ödemesi desteği yapılmasına dair tebliğ yer aldı. Peki, Bugünkü Resmi Gazete atamaları ve kararları neler? İşte, 9 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları ve ayrıntılar.

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9 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete'de bugünkü sayısında, hakim ve savcı atamaları yer aldı. Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2024 Yılı Ürünü Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yer aldı. İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları.

HAKİM VE SAVCI ATAMALARI YAYINLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen iki hakim ve bir cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 8 Ekim'de yapılan ad çekme sonucuna göre belirlenen hakim adayı Kürşat Boyvat, Sinop Ayancık Hakimliğine, hakim adayı Nihan Özden, Şırnak Beytüşşebap Hakimliğine ve cumhuriyet savcısı adayı Ebru Kilit, Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığına atandı.

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Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

9 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

TEBLİĞLER

–– Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ (No: 2024/18)
–– Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2024 Yılı Ürünü Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/34)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/31)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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#Resmi Gazete Kararları#Hakim Ve Savcı Atamaları#9 Ekim Resmi Gazete

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Resmi Gazete kararları 9 Ekim 2024 | Bugünkü Resmi Gazete atamaları ve kararları neler Hakim ve savcı atamaları yayınlandı

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