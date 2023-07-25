PMYO başvuruları ne zaman? YKS ile polislik başvurusu için detaylı bilgiler

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PMYO taban puanları, kontenjanları ve baraj puanları YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile gündeme geldi. Polislik başvurusunda bulunacak olanlar TYT puanı ile yapılacak PMYO taban puanlarına odaklandı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyenler kurum tarafından yapılan açıklamanın ardından başvurularını yapıyorlar. PMYO taban puanları her sene başvuru kılavuzu içerisinde açıklanıyor. Peki, PMYO başvuru şartları neler, baraj puanı kaç? İşte, ayrıntılar.

PMYO TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

PMYO 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday alımında Başvurular için ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden en az 250,000 (iki yüz elli) puan alınmış olması gerekiyordu.

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POLİSLİK YERLEŞTİRME PUANIYLA MI ALIYOR?

Geçtiğimiz yıl açılan ilanda, "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar" ifadesi yer almıştı.

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

PMYO başvuruları için henüz net bir bilgi verilmedi. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında başvuruların Ağustos ayında duyurulabileceği öngörülebilir.