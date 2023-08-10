PMYO 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?

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PMYO başvuru sonuçları, 9 Ağustos'ta sona eren başvurular dolayısıyla merak ediliyor. 2023 - 2024 eğitim - öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı için PMYO başvuru kılavuzu ile taban puanlar, kontenjanlar ve başvuru tarihleri dikkate alınıyor. Peki, PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, PMYO başvuru sonuçları hakkında detaylı bilgiler

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO başvuru sonuçlarının Ağustos ayının son haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklanmasının ardından eğitimler başlayacak.

TABAN PUANLAR AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı aranacak.



Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olma koşulu göz önünde bulundurulacak.