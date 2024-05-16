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Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Muhsin Şentürk’ün biyografisi ve hayatı!

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#Muhsin Şentürk Biyografi#Resmi Gazete#Muhsin Şentürk Kimdir
Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk’ün biyografisi ve hayatı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 00:40

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçilen Muhsin Şentürk’ün hayatı ve biyografisi atama kararıyla gündeme geldi. Resmi Gazete’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk’ün seçilmesine dair karar yayımlandı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Şentürk, 2012'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti. Peki, Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün biyografisi ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Muhsin Şentürk'ün hayatı ve biyografisi Resmi Gazete atama kararıyla, öne çıkan konulardan oldu.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Muhsin Şentürk’ün seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı. 1968'de Ankara'da doğan Şentürk, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı gibi görevlerde yer aldı. Peki, Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar.

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası.

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