Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Muhsin Şentürk’ün biyografisi ve hayatı!

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Muhsin Şentürk'ün hayatı ve biyografisi Resmi Gazete atama kararıyla, öne çıkan konulardan oldu.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Muhsin Şentürk’ün seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı. 1968'de Ankara'da doğan Şentürk, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı gibi görevlerde yer aldı. Peki, Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar.

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası.