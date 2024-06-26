Kredi kartından para çekilir mi? Kredi kartı nakit avans nedir, nasıl kullanılır?

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Kredi kartından para çekilir mi sorusu pek çok kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Hesap kartında para bulunmaması durumunda ihtiyaç halinde kullanılabilen kredi kartı para çekme işlemi, belirli oranda günlük faiz eklenmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu işleme nakit avans ismi de verilmektedir.

Resmi Gazete’nin 16 Mart 2024 sayısında yayımlanan tebliğe göre kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı 4,42'den yüzde 5'e yükseldi.