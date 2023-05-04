Instagram Hesabı Dondurma ve Kapatma İşlemi 2024: Kolay ve Ayrıntılı 6 Adımda (Geçici veya Kalıcı)

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Instagram kullanmayı geçici veya kalıcı olarak durdurmaya karar veren kişiler, Instagram dondurma bağlantısıyla hesaplarını kolayca geçici veya kalıcı olarak kapatabilirler. Hesap dondurma işlemi tamamlandığında, istediğiniz zaman hesabınızı tekrar etkinleştirebilirsiniz. Bunun için aynı adımları izleyerek hesabınızı tekrar etkinleştirebilirsiniz. Instagram'ı telefondan, bilgisayardan veya tabletten nasıl dondurup kapatacağınız hakkında ayrıntılı bilgiler
Kişilerin geçici olarak hesaplarını kapatmalarına olanak tanıyan bir Instagram üyelik özelliğidir.
Instagram dondurmak için sırasıyla;
#Adım 1: Instagram.com sitesi üzerinden hesabınıza giriş yapınız ve profil butonuna tıklayınız.
#Adım 2: Sonraki adımda profil düzenleye tıklayınız.
#Adım 3: Daha sonrasında ilgili pencereden en aşağıda yer alan "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayınız.
#Adım 4: Son adım olarak açılan pencerede ilk olarak hesabınızı neden dondurduğunuzu belirtip ikinci adımda hesap şifrenizi giriniz ve üçüncü son adımda "Hesabı Geçici olarak kapat" butonu aktif olacaktır. Bu butona tıklayınız.
Tüm bu işlemler neticesinde geçici olarak telefondan instagram dondurma işleminizi kolayca gerçekleştirmiş olacaksınız.
KALICI İNSTAGRAM HESABI NASIL DONDURULUR?
Instagram hesabınızı tekrardan etkinleştirme işlemini gerçekleştireceğiniz zamana kadar fotoğraflarınız, beğenileriniz ve aynı zamanda profiliniz gizlenmektedir.
Instagram hesabınızı kalıcı olarak kapatmak için;
INSTAGRAM HESAP DONDURMAYI GERİ AÇMA
Instagram dondurma işleminden sonra tekrardan hesabı geri açmak isteyen kişilerin dondurulan Instagram hesabını geri açmak için nasıl bir işlem gerçekleştireceklerini ya da neler yapacaklarına aşağıda yer veriyoruz. İşte instagram dondurmayı iptal etme için yapılacaklar:
INSTAGRAM DONDURMA SÜRESİ VAR MI YA DA NE KADAR?
Instagram, hesabını dondurmak isteyen kişilere dondurma süresi konusunda bir limitleme ya da süre vermemektedir. Kişiler istedikleri süre boyunca geçici olarak hesaplarını dondurabilir ve istedikleri zaman bunu iptal etme hakkına sahiptirler. Fakat peşi sıra Instagram hesabını dondurup geri açma işlemi gerçekleştirilemez. Dondurulan hesabın tekrar açılması durumunda yine dondurma işleminin gerçekleştirilmesi için 7 gün beklenmesi gerekir.
INSTAGRAM HESABINI DONDURUNCA TAKİPÇİLER SİLİNİR Mİ?
Instagram hesabınızı dondurmanız durumunda resimler, takipçiler, beğeniler, mesajlar ve fotoğraflar silinmemektedir.
INSTAGRAM DONDURUNCA HESABIM KAPANIR MI?
Geçici olarak dondurmanız durumunda hesabınız kapanmaz ya da silinmez.
INSTAGRAM DONDURUNCA MESAJ GELİR Mİ?
Instagram dondurulduktan sonra hesap kullanılamayacağı için mesajlar gelmemektedir.
Bu makalede aşağıdaki bilgileri sırası ile size sunduk:
INSTAGRAM EN FAZLA KAÇ GÜN DONDURULUR?
Instagram hesabını dondurmak istediğinde, hesabın ne kadar süreyle dondurulabileceğini belirtmek için net bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Instagram, kullanıcılarına hesaplarını geçici olarak dondurma seçeneği sunar, dondurma süresi kullanıcının tercihine bağlıdır.
INSTAGRAM DONDURMA SÜRELİ Mİ?
Dondurma işlemi genellikle geçici bir süre için kullanılır ve hesap sahibi istediği zaman hesabını tekrar etkinleştirebilir. Hesabını dondurmayı seçen bir kullanıcı, hesabını istediği süre boyunca etkinleştirmeyecektir. Bu süre birkaç gün veya daha uzun bir süre olabilir. Dondurma süresinin belirli bir sınırı olmadığından, kullanıcılar hesaplarını dondurduktan sonra istedikleri kadar süre boyunca pasif durumda tutabilirler.
INSTAGRAM DONDURMA AÇMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Instagram dondurmayı geri açmak için farklı bir işlem yapmaya gerek yoktur. Kullanıcı bilgilerinin uygulama üzerinden girilmesi ile birlikte hesap tekrar aktif edilerek kullanılmaya devam edilmektedir.
INSTAGRAM HESABI KAPATILDIYSA NE YAPILIR?
Instagram hesabınız kapatıldıysa giriş yapmaya çalışırken bu durumu belirten bir mesaj görürsünüz. Topluluk Kurallarına uymayan hesaplar kapatılabilir.
Hesabınızın bir hata sonucu kapatıldığını düşünüyorsanız bu karar için bir değerlendirme talep edebilirsiniz. Bunun için uygulamayı açın, kullanıcı adı ve şifrenizi girin ve ekrandaki talimatları izleyin.
Hesabınızın kapatılmasına ilişkin bir mesaj görmüyorsanız bir giriş sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Hesabınız sizin tarafınızdan veya şifrenize sahip biri tarafından silindiyse hesabınızı geri getirmeniz mümkün değildir. Daha önce kullandığınız e-posta adresiyle yeni bir hesap oluşturabilirsiniz ancak aynı kullanıcı adını alamayabilirsiniz.
Biri hesabınıza erişim sağladıysa veya kendi hesabınıza giriş yapamıyorsanız hesabınızı güvence altına almak için bilgisayarınızdan veya mobil tarayıcınızdan bu sayfaya gidin.