Yeni halka arz var mı? Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

Şirketin yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunun 2023 yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar TL seviyesinde olduğu ve brüt kâr marjını yüzde 52, FAVÖK marjının ise yüzde 26,6 düzeyinde gerçekleştiği duyuruldu.

Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak.