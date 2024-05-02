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Yeni halka arz var mı? Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

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#Halka Arz#Halka Arz Takvimi#Yeni Halka Arz Var Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 17:11

Halka arz takvimi, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan şirketler, belirlenen tarihlerde borsada işlem görüyor. Borsa işlemleri olanlar da, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler borsada işlem görecek sorularını gündemine aldı. Peki 2-3 Mayıs yeni halka arz var mı? Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte ayrıntılar...

1/3Yeni halka arz var mı Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak

Yeni halka arz var mı sorusu, borsa işlemleriyle ilgilenenler tarafından araştırılıyor. SPK onayı alan şirketlerin belirli tarihte talep toplama işlemi tamamlandıktan sonra halka arzları gerçekleştiriliyor. Halkı arz onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu merak ediliyor. İşte halka arz takvimi hakkında bilgiler...

2/3BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI

BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Koton Mağazacılık ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz için yaptığı başvuru 25 Nisan 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda pay başına fiyat 30,50 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında Koton'un halka açıklık oranının yüzde 16,5 olmasının hedeflendiği açıklandı. Halka arzın konsorsiyum liderliğini İş Yatırım’ın üstlendiği, Ak Yatırım’ın da konsorsiyum eş lideri olarak görev aldığı belirtildi.

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3/3Yeni halka arz var mı Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak

Şirketin yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunun 2023 yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar TL seviyesinde olduğu ve brüt kâr marjını yüzde 52, FAVÖK marjının ise yüzde 26,6 düzeyinde gerçekleştiği duyuruldu.

Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak.

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