Yeni halka arz var mı? Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI?
Koton Mağazacılık ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz için yaptığı başvuru 25 Nisan 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda pay başına fiyat 30,50 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında Koton'un halka açıklık oranının yüzde 16,5 olmasının hedeflendiği açıklandı. Halka arzın konsorsiyum liderliğini İş Yatırım’ın üstlendiği, Ak Yatırım’ın da konsorsiyum eş lideri olarak görev aldığı belirtildi.