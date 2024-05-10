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Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2024 ekranı

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#Ulusal Staj Programı#Ulusal Staj Programı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2024#Ulusal Staj Programı Başvuru Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 11:55

Ulusal staj programı ne zaman açıklanacak sorusu gündemde yer alıyor. Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları mart ayında tamamlandı. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2024 ekranı

1/4Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2024 ekranı

Ulusal staj programı başvuru sonuçları, 12 Mart'ta sona eren sürecin ardından merak konusu oldu. Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştiren öğrenciler, uygun görülen kamu kurumlarında staj öğrenimlerine başlayacaklar. Değerlendirme sürecini Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi'nin gerçekleştirdiği ulusal staj programı başvuru süreci, sonuçları ile erişime açılacak. Peki, Ulusal staj programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, o detaylar

2/4ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Yapılan duyuruya göre belge kontrolü ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından stajyer havuzunun işverenlere açılacağı ifade edildi. Tam tarih bilgisinin önümüzdeki hafta itibariyle netlik kazanması bekleniyor.

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3/4ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu kurumlarının ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımıyla, üniversiteli gençlerin fırsat eşitliği ve liyakat ilkelerine uygun olarak staj olanaklarından faydalanmasına yönelik staj programıdır.

4/4ULUSAL STAJ PROGRAMI ŞARTLARI NELER

ULUSAL STAJ PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),
• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri
• Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

 

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