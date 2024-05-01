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Toz taşınımı ne zaman bitecek, neden olur? Çöl tozu nerelerde etkili olacak? Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Maskesiz çıkmayın!

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#Toz Taşınımı#Çöl Tozu Nerelerde Etkili Olacak#Çöl Tozu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 12:31

Türkiye'nin birçok ilinde görülen çöl tozu yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Prof. Dr. Orhan Şen de Ankara'da yağışların öğle saatlerinde kuvvetleneceğini vurgularken; Mersin, Adana, Antep, Osmaniye, Hatay, Kilis için de toz taşınımı nedeni ile yağmurun çamur seklinde olabileceğini belirtti. Peki, Toz taşınımı ne zaman bitecek, neden olur? Çöl tozu nerelerde etkili olacak? Prof. Dr. Orhan Şen uyardı!

1/4Toz taşınımı ne zaman bitecek, neden olur Çöl tozu nerelerde etkili olacak Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Maskesiz çıkmayın

Yağışların Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı ne zaman bitecek, neden olur? Çöl tozu nerelerde etkili olacak? İşte çöl tozu son dakika haberleri...

2/4MASKESİZ DOLAŞILMAMALI

MASKESİZ DOLAŞILMAMALI!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde.

Ankara’dan Kastamonu’ya kadar yağışlar şiddetli. Ankara, Düzce’de öğleden sonra kuvvetli yağışlar. Mayıs ayının sonuna kadar bu tip yağışlar olur İç Anadolu’da.

Bugün toz taşınımı Mersin, Adana, Antep, Osmaniye, Hatay, Kilis’te kötü ve sağlıksız seviyede. Güney doğunun diğer şehirlerinde hassas ve sağlıksız seviyede. Doğu Akdeniz’de 400 mimkrogram/metrekup sinirini geçmiş durumda. Yağmur çamur seklinde yağar. Maskesiz dolaşılmamalı.

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3/4ÇÖL TOZU NEDİR

ÇÖL TOZU NEDİR?

Toz taşınımı ya da çöl tozu atmosferdeki toz partiküllerinin hareket etmesi veya taşınması sürecidir. Bu partiküller genellikle rüzgar, termal hareketler, fırtınalar veya insan etkisiyle atmosferde taşınabilirler. Toz taşınımı, genellikle çöllerden veya kuru arazilerden kaynaklanan toz fırtınalarıyla ilişkilidir, ancak sanayi, tarım faaliyetleri veya araç trafiği gibi insan faaliyetleri de toz taşınımına katkıda bulunabilir. Mineral toz partiküllerinin (çöl tozları) atmosferde belirgin varlığının ana nedenleri arasında kuraklık ve çölleşme yer almaktadır.

 

4/4ÇÖL TOZUNUN ZARARLARI NELERDİR

ÇÖL TOZUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Afrika çöl tozları hakkında uyarılarda bulundu. Son günlerde Afrika ve Arabistan çöllerinden kalkan tozun ülke üzerindeki hava kalitesini etkilediğine değinen Prof. Dr. Özlü, “Astım ve KOAH başta olmak üzere akciğer hastalarımız bu konuda dikkatli olmalılar. Çünkü havada izin verilen miktarların üzerinde bulunan toz ve gazların solunması akciğer hastalarımızın dengesini bozabilir, astım ve KOAH alevlenmelerine neden olabilir. Bu hastaların hava kirliliğinin arttığı dönemlerde acile başvuru ve ölüm oranlarının arttığına dair daha önce yaşanmış büyük hava kirliliği epizotlardan bildirilen veriler vardır” diye konuştu.

“Astım ve KOAH hastalarında şikâyetler ortaya çıkabilir”

Bu dönemde astım ve KOAH hastalarının şikâyetlerinin artabileceğini dile getiren Prof. Dr. Özlü, “Hastalarımızın şikâyetleri ortaya çıkabilir, var olan yakınmaları artabilir, mevcut tedavileri yetersiz kalabilir. Nefes darlığı, öksürük, balgam, hırıltılı solunum gibi yakınmalarınız ortaya çıkmışsa veya bu yakınmalarının şiddet ve sıklığında artma varsa, genel durumunuzda bir bozulma hissediyorsanız, uykudan uyandıran şikâyetleriniz oluyorsa hemen hekiminize başvurulmalıdır” şeklinde konuştu.

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