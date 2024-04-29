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THY Emlak Konut kura sonuçları 2024 belli oldu mu? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Güncelleme Tarihi:

#THY Emlak Konut#THY Emlak Konut Arnavutköy#Yenişehir Konutları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 08:31

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle yürütülen Arnavutköy kura çekimi için geri sayım devam ediyor. İstanbul Havalimanı’na yakın konumda inşa edilecek Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi 12 bin 500 adet konut için temel atma işlemleri geçtiğimiz aylarda başladı. Projenin çalışmaları devam ederken, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi için beklentiler arttı. 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişi sonrası Arnavutköy Yenişehir kura sonuçları isim listesi erişime açılacak. Kurada ismi çıkan hak sahipleri Yüzde 20 peşinat, 120 ay vade, 7.500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1, 3+1 dairelere kavuşacak. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? THY Emlak Konut kura sonuçları 2024 belli oldu mu? Arnavutköy Yenişehir Konutları 2+1 ve 3+1 kura tarihi son durum!

1/5THY Emlak Konut kura sonuçları 2024 belli oldu mu THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman yapılacak İşte, o konu hakkında bilgiler.

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi, başvurularını yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yenişehir Konutları olarak da bilinen THY Emlak Konut Arnavutköy projesi için başvurular geçtiğimiz yıl haziran ayında sona erdi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, yaptığı açıklamada Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adet evin teslim edileceğini duyurdu. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri başladı mı, ne zaman teslim edilecek? İşte, ayrıntılar.

2/5THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İstanbul Havalimanı'na çok yakın mesafede bulunan Yenişehir Arnavutköy Konutları için çalışmalar hızla devam ediyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, dün inşaat alanını ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bolat, kaba inşaatı bitmiş bir binaya çıkarak 12 bin 500 konutluk projeyi yukarıdan takip etti.

Bolat, Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini söylerken THY personeline kuraya ilişkin de bilgi verdi. Kendisi ya da eşinin İstanbul'da evi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan THY personellerine dairelerin verileceğini söyledi.

Sabah, gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak. Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60’ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım.

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3/5THY Emlak Konut kura sonuçları 2024 belli oldu mu THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman yapılacak İşte, o konu hakkında bilgiler.

1- Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2

2- Toplam konut sayısı: 12.456 adet

3- İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km

4- 2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak

5- İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025

 

4/5THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ancak Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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5/5EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

Daha önceden fiyat, ara ödeme, taksit tutarları belirlenen konutların 1+1 olanları 2 milyon 88 bin lira, 2+1 olanları 2 milyon 592 bin lira, 3+1 olanları ise 3 milyon 672 bin liradan satışa çıkacak. 10 yıl vadeli olarak ara ödemeler ve taksitlerle konutlara sahip olunacak. Taksitler 7500 liradan başlayacak.

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