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THY - EMLAK KONUT KURA TARİHİ 2024 ARNAVUTKÖY || THY – Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura tarihi belli oldu! Arnavutköy kura sonuçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

Güncelleme Tarihi:

#THY – Emlak Konut Arnavutköy#THY – Emlak Konut Arnavutköy Kura#THY – Emlak Konut Arnavutköy Çekilişi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 20:10

THY Emlak Konut Kura çekimi tarihi için geri sayım sona erdi. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 12 bin 500 adet konut için temel atma işlemleri geçtiğimiz aralık ayında başlamıştı. THY – Emlak Konut Arnavutköy çekiliş tarihi 2024 belli oldu! Kurada ismi çıkan hak sahipleri Yüzde 20 peşinat, 120 ay vade, 7.500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1, 3+1 dairelere kavuşacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, konut hamlesi kapsamında İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ve büyük ilgi gören ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi’nin ilk iki etabının kuraları çekiliyor. Daha önceden fiyat, ara ödeme, taksit tutarları belirlenen konutların 1+1 olanları 2 milyon 88 bin lira, 2+1 olanları 2 milyon 592 bin lira, 3+1 olanları ise 3 milyon 672 bin liradan satışa çıkacak. 10 yıl vadeli olarak ara ödemeler ve taksitlerle konutlara sahip olunacak. Taksitler 7500 liradan başlayacak. Peki, THY – Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?

1/7THY - EMLAK KONUT KURA TARİHİ 2024 ARNAVUTKÖY || THY – Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura tarihi belli oldu Arnavutköy kura sonuçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen THY – Emlak Konut Arnavutköy çekiliş tarihi 2024 açıklandı! THY – Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da başvuru yapan kişilerce merak ediliyor. ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi’nin ilk iki etabının kuraları bu hafta çekiliyor. İstanbul Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesinde bulunan, ilk evini alacaklara özel inşa edilen, az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi’nde ev sahipleri belli oluyor. THY ve Emlak Konut işbirliğiyle yapılacak olan Yenişehir Arnavutköy Projesi kapsamında yaklaşık 3 bin THY personeline kota ayrıldı. İşte THY – Emlak Konut Arnavutköy çekiliş tarihi 2024!

2/7THY – EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK

THY – EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile Arnavutköy’de özel bir proje hayata geçiriliyor. Çekiliş, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirilecek.

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3/7THY - EMLAK KONUT KURA TARİHİ 2024 ARNAVUTKÖY || THY – Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura tarihi belli oldu Arnavutköy kura sonuçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak

Projeye 461 bin 361 başvuru yapıldığını belirten Cengiz Erdem, “Vatandaşımızın büyük teveccüh gösterdiği projemizde beklenen kura çekilişini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin de özellikle gençlerin, engelli, şehit ve gazi yakınlarının da ev sahibi olmasını istediği bu projede; toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanıdık. Çekilişi, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştireceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde Emlak Konut olarak, erişilebilir konut alanında yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

4/7THY - EMLAK KONUT KURA TARİHİ 2024 ARNAVUTKÖY || THY – Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura tarihi belli oldu Arnavutköy kura sonuçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak

İstanbul Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesinde bulunan, ilk evini alacaklara özel inşa edilen, az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi’nde, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel parklar, meydanlar, etkinlik, spor, sosyal, kültürel yaşam alanları ile dini, eğitim ve sağlık tesislerinin yanı sıra yaya ve bisiklet yolları gibi tüm detaylar düşünüldü.

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5/7“SIFIR ATIK ALTYAPISINA SAHİP MODERN YAŞAM ALANI OLARAK GELİŞTİRDİK”

“SIFIR ATIK ALTYAPISINA SAHİP MODERN YAŞAM ALANI OLARAK GELİŞTİRDİK”

İstanbul Arnavutköy’de hayata geçirilen Yenişehir Evleri Projesi’ne, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşların müracaat ettiğini kaydeden Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, “Büyük bir kent vizyonuyla, mahalle kültürünü yansıtan, yatay mimari anlayışıyla tasarladığımız, 10 etaptan oluşan Yenişehir Evleri Arnavutköy Projemizin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabını hak sahipleriyle buluşturuyoruz. Çalışmalarını Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu projemizi, güvenli yapıların yanı sıra, estetik ve yenilikçi dokunuşlarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık altyapısına sahip modern bir yaşam alanı olarak geliştirdik.” dedi.

6/7“PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILACAK”

“PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILACAK”

“Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi” ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, 1.851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire tipi bulunuyor. Emlak Konut, erişilebilir satış koşulları politikasını Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesinde de uygulamaya devam ediyor. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak olan proje kapsamında, 24-36-48-60 ay vade seçenekleri de bulunuyor. Ayrıntılı bilgilere emlakkonut.com.tr adresinden ve 444 36 55 telefon numarasından ulaşabilecek.

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7/7THY - EMLAK KONUT KURA TARİHİ 2024 ARNAVUTKÖY || THY – Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura tarihi belli oldu Arnavutköy kura sonuçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak
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