Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen THY – Emlak Konut Arnavutköy çekiliş tarihi 2024 açıklandı! THY – Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da başvuru yapan kişilerce merak ediliyor. ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi’nin ilk iki etabının kuraları bu hafta çekiliyor. İstanbul Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesinde bulunan, ilk evini alacaklara özel inşa edilen, az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi’nde ev sahipleri belli oluyor. THY ve Emlak Konut işbirliğiyle yapılacak olan Yenişehir Arnavutköy Projesi kapsamında yaklaşık 3 bin THY personeline kota ayrıldı. İşte THY – Emlak Konut Arnavutköy çekiliş tarihi 2024!