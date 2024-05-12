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TAŞERONA KADRO SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024 | 90 bin taşerona ne zaman çıkacak, şartları neler? Torba yasa ile taşeron işçiye kadro çıkacak mı? Gözler torba yasa maddelerinde!

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#Torba Yasa 2024#Taşerona Kadro Var Mı#Taşerona Kadro Son Durum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 22:03

Torba yasa çalışmaları ile beraber gözler uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan taşerona kadro 2024 son gelişmelerine çevrildi. Seçim öncesi öne çıkan başlıklardan olan 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı, 9. Yargı Paketi gibi konuların torba yasada yer alması bekleniyor. İlk olarak 2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçisine kadro düzenlemesi ile çalışanların mali ve sosyal haklarında iyileştirmeye gidilecek. Seçim öncesi konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz." demişti. Diğer yandan Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, konuyu köşesine taşımıştı. Peki, taşerona kadro var mı 2024? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/5TAŞERONA KADRO SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024 | 90 bin taşerona ne zaman çıkacak, şartları neler Torba yasa ile taşeron işçiye kadro çıkacak mı Gözler torba yasa maddelerinde

90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasada taşerona kadronun yer alması için de beklentiler arttı. Seçimden önce yaklaşık 100 bine yakın işçinin beklediği konuyla ilgili Yalçın Bayer köşesinde son durumu değerlendirdi. Bayer, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirtmişti. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, taşerona kadro var mı, şartları neler? İşte, taşerona kadro 2024 son durum gelişmeleri.

2/5TORBA YASA DÜZENLMESİ NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK

TORBA YASA DÜZENLMESİ NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?

Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

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3/5TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

31 Mart yerel seçimlerinden önce Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, köşesinde taşerona kadro düzenlemesini yazdı. Bayer şu ifadelere yer verdi;

"Çoğunluğu belediyeler, karayolları ve enerji sektöründe çalışanlar olmak üzere 100 bine yakın KİT taşeronu işçi kadroya geçirilmeyi bekliyor. Önceki yıllarda 1 milyona yakın taşeron işçiye kadro verilmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 90 bin emekçinin yerel seçim öncesi kadro hakkı edinebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerini sürdürüyor."

4/5TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY AÇIKLAMIŞTI

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan konu ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi. Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT’lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

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5/5BAKAN IŞIKHAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

BAKAN IŞIKHAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Taşerona kadro ile birlikte merak edilen bir diğer konu olan 3600 ek göstergeyle ilgili Bakan Işıkhan’dan beklenen açıklama gelmişti. Bakan ışıkhan “ 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçirdiklerini kaydetti.

 

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