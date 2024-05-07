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SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI (Çekiliş sonuçları Tıkla Öğren) | Milli Piyango Online 7 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı: 3 milyon TL ikramiye devretti! İşte kazandıran numaralar!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto Sorgulama#Süper Loto Çekiliş Sonuçları#Milli Piyango Online
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 22:28

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 7 Mayıs 2024 Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Haftanın ilk Süper Loto canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Şans oyunu meraklılarının beklediği Süper Loto canlı çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de yayınlandı. Büyük ikramiyesiyle çekilen bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadı ve tam 3.896.757,19 TL ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilenler, 4 bilenler ve 3 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Gözler şimdi bu akşamki Süper Loto sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da. İşte, 7 Mayıs 2024 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

1/4SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI (Çekiliş sonuçları Tıkla Öğren) | Milli Piyango Online 7 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı: 3 milyon TL ikramiye devretti İşte kazandıran numaralar

7 Mayıs tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar, salı akşamı belli oldu. Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bir çekiliş heyecanı daha geride kaldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye devretti. 5 bilen 7 talihli de 118.951,95 TL kazandı. Bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, hangi numaralar çıktı? İşte, 7 Mayıs 2024 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/47 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

7 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

7 Mayıs 2024 tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 3.896.757,19 TL devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

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3/4SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ikramiye sorgulamaları Milli Piyango Online üzerinden yayınlandı. Bilet seri numarası ile kazancınızı online öğrenebilirsiniz. br>
BİLET NUMARASI İLE SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

4/4SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 10 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.

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