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SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI 5 MAYIS 2024 (Tek tıkla öğren) | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı; 83 milyon TL sahibini buldu!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto Sorgulama#Milli Piango Online#Süper Loto Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 22:21

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 5 Mayıs 2024 Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Heyecanla beklenen haftanın son Süper Loto canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları www.millipiyangoonline.com internet adresinden ilan edildi. Bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi tam 83.009.784,20 TL kazandı. Çekiliş sonrası tüm gözler Süper Loto sonucu sorgulama ekranına çevrildi. Milli Piyango 5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfasından online ikramiye tutarları öğrenilebilecek. İşte, 5 Mayıs Süper Loto online sorgulama sayfası ve çekilişle ilgili detaylar.

1/4SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI 5 MAYIS 2024 (Tek tıkla öğren) | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı; 83 milyon TL sahibini buldu

5 Mayıs 2024 Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar bu akşam belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Süper Loto'da pazar akşamı bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen çekiliş noter huzurunda tamamlandı. Bu akşamki Süper Loto canlı çekilişinde 83.009.784,20 TL'lik dev ikramiye sahibini buldu. Büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar 22-24-26-27-30-59 oldu. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte, 5 Mayıs Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında bilgiler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/45 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto'nun bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişinde, 83.009.784,20 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

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3/4SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ikramiye sorgulamaları Milli Piyango Online üzerinden yayınlandı. Bilet seri numarası ile kazancınızı online öğrenebilirsiniz. br>
BİLET NUMARASI İLE SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

4/4SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 10 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.

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