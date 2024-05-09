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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 9 Mayıs 2024 (Canlı çekiliş tıkla ikramiye öğren) Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu, 8 milyon TL ikramiye devretti!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto Sonuçları#Milli Piyango#Süper Loto Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 22:24

Süper Loto sonucu sorgulama ekranı 9 Mayıs 2024 ve kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Heyecanla beklenen 9 Mayıs tarihli Süper Loto canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen çekiliş sonrası Süper Loto çekiliş sonuçları ve hangi numaraların kazandırdığı ilan edildi. Bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadı ve devreden ikramiye tam 8.290.832,31 TL oldu. 5 bilenler, 4 bilenler ve 3 bilenler ise diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Peki, hangi numaralar çıktı? İşte, 9 Mayıs 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler...

1/4SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 9 Mayıs 2024 (Canlı çekiliş tıkla ikramiye öğren) Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu, 8 milyon TL ikramiye devretti

9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Süper Loto'da haftanın merakla beklenen ikinci çekilişi perşembe akşamı gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da başlayan Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye devretti. 5 bilen 18 talihli de 52.249,20 TL kazandı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte, 9 Mayıs 2024 Süper Loto sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında bilgiler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/49 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto'nun bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişinde, 6 bilen çıkmadı ve tam 8.290.832,31 TL devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

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3/4SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ikramiye sorgulamaları Milli Piyango Online üzerinden yayınlandı. Bilet seri numarası ile kazancınızı online öğrenebilirsiniz. br>
BİLET NUMARASI İLE SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

4/4SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 10 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.

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