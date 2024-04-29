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Serap Yazıcı kimdir, kaç yaşında? Serap Yazıcı neden gözlük takıyor? İşte, hayat hikayesi

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 14:02

Serap Yazıcı kariyeri ve hayatı ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Hukukçu olarak bilinen Serap Yazıcı, Anayasa Hukuku alanında kendisini geliştirmiş ve ihtisasını bu alanda sürdürmüştür. Peki, Serap Yazıcı kimdir, kaç yaşında? Serap Yazıcı neden gözlük takıyor? İşte, Serap Yazıcı'nın hayat hikayesi

1/3Serap Yazıcı kimdir, kaç yaşında Serap Yazıcı neden gözlük takıyor İşte, hayat hikayesi

Serap Yazıcı neden gözlük takıyor sorusu, ekran başındaki pek çok izleyicinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Katıldığı programlarda güneş gözlüğü kullanan Serap Yazıcı, sağlık durumu ile merak ediliyor. Peki, Serap Yazıcı kimdir, nereli kaç yaşında ve neden gözlük takıyor? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

2/3SERAP YAZICI NEDEN GÖZLÜK TAKIYOR

SERAP YAZICI NEDEN GÖZLÜK TAKIYOR?

Serap Yazıcı 13 yaşında, annesinin hayatını kaybettiği ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında, görme yetisini kaybetmiştir. Ardından ise gözlük takmaya başlamıştır.

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3/3SERAP YAZICI KİMDİR

SERAP YAZICI KİMDİR?

Serap Yazıcı 1962, Ankara doğumludur. Türk Anayasa Hukuku profesörü olan Yazıcı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1984 yılında lisans derecesi ile mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1984 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. 1991-1992 tarihleri arasında, İngiliz Hükümetinden kazandığı bursla, Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde "Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş" konulu bir programa katıldı ve doktora tezi üzerine çalışmalarda bulundu.

1995 yılında yüksek lisansını tamamlayan Yazıcı, Hukuk Doktoru unvanını aldı.

2009'da, "Demokratikleşme Sürecinde Türkiye" ve "Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine" başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı.

KARİYERİ

Yazıcı, 1998 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 2012 yılına kadar Anayasa hukuku profesörü olarak görev aldı. Kapatılana değin İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde Gelecek Partisi'ne katıldı. Yazıcı daha sonra açıklanan başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak görev aldı.

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