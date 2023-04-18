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Seçmen kağıtları 2023 ne zaman dağıtılacak? YSK açıkladı: O tarihte gönderilecek!

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#YSK#Seçmen Kağıtları#Seçmen Kağıdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 10:44

14 Mayıs seçimleri için bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? sorusu da bu bağlamda merak edilmeye başlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan verilere göre 60 milyon 697 bin 843’ü yurtiçi olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Peki, Seçmen kağıdı nereden alır, ne zaman gelir? İşte cevabı…

1/3Seçmen kağıtları 2023 ne zaman dağıtılacak YSK açıkladı: O tarihte gönderilecek



Seçmen kağıdı ile ilgili haberler seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği için oy kullanılacak. Yüksek Seçim Kurulu yurt için seçmen kaydı sorgulama işlemi der erişime açılarak kullanıma sunuldu. Nerede oy kullanacağını öğrenen kişiler seçim kağıtlarını beklemeye başladı. Peki, 2023 seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak?

2/3SEÇMEN KAĞITLARI 2023 NE ZAMAN DAĞITILACAK

SEÇMEN KAĞITLARI 2023 NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Yüksek Seçim Kurulu yurt içi seçmen kaydı sorgulama işlemleri başladı. Kullanacağı sandığı öğrenenler ise seçmen kağıtlarını bekliyor. Seçim takviminin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından seçim kağıtlarının seçmenlere ulaştırılacağı tarih de belli oldu. Buna göre, seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı 7 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak.

3/3YSK YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023

YSK YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023

Sandık sorgulama işlemini kolayca yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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