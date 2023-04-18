Seçmen kağıtları 2023 ne zaman dağıtılacak? YSK açıkladı: O tarihte gönderilecek!





Seçmen kağıdı ile ilgili haberler seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği için oy kullanılacak. Yüksek Seçim Kurulu yurt için seçmen kaydı sorgulama işlemi der erişime açılarak kullanıma sunuldu. Nerede oy kullanacağını öğrenen kişiler seçim kağıtlarını beklemeye başladı. Peki, 2023 seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak?